Шесть лет тюрьмы получил предатель из Харькова

Происшествия 11:50   13.10.2025
Николь Костенко-Лагутина
Шесть лет тюрьмы получил предатель из Харькова

Шесть лет в тюрьме проведет харьковчанин за распространение российской пропаганды. Приговор он ожидал в СИЗО, напомнили в Харьковской облпрокуратуре.

В течение марта-апреля 2025 года харьковчанин распространял российские нарративы в Telegram, пишут правоохранители.

«Мужчина публиковал сообщения, в которых унижал украинцев, утверждая, что они нацисты, и их нужно уничтожить из соображений безопасности и гуманизма. В одной из своих публикаций пропагандист героизировал окупантов и прославлял их «человечное» отношение к военнопленным. Он призвал дождаться победы в России и принять ее гражданство», – отметили в прокуратуре.

Осужденный, кроме того, надеялся, что «руководитель Военно-гражданской администрации Харьковской области»  скоро станет главой региона.

«Также мужчина утверждал о необходимости присоединения регионов Украины к России. Кроме того, харьковчанин собирал информацию о местах дислокации украинских военных и спецтехники, после чего распространял эти данные через мессенджер Telegram», – добавили правоохранители.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
