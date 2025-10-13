Шесть лет тюрьмы получил предатель из Харькова

Шесть лет в тюрьме проведет харьковчанин за распространение российской пропаганды. Приговор он ожидал в СИЗО, напомнили в Харьковской облпрокуратуре.

В течение марта-апреля 2025 года харьковчанин распространял российские нарративы в Telegram, пишут правоохранители.

«Мужчина публиковал сообщения, в которых унижал украинцев, утверждая, что они нацисты, и их нужно уничтожить из соображений безопасности и гуманизма. В одной из своих публикаций пропагандист героизировал окупантов и прославлял их «человечное» отношение к военнопленным. Он призвал дождаться победы в России и принять ее гражданство», – отметили в прокуратуре.

Осужденный, кроме того, надеялся, что «руководитель Военно-гражданской администрации Харьковской области» скоро станет главой региона.

«Также мужчина утверждал о необходимости присоединения регионов Украины к России. Кроме того, харьковчанин собирал информацию о местах дислокации украинских военных и спецтехники, после чего распространял эти данные через мессенджер Telegram», – добавили правоохранители.