Шесть лет тюрьмы получил предатель из Харькова
Шесть лет в тюрьме проведет харьковчанин за распространение российской пропаганды. Приговор он ожидал в СИЗО, напомнили в Харьковской облпрокуратуре.
В течение марта-апреля 2025 года харьковчанин распространял российские нарративы в Telegram, пишут правоохранители.
«Мужчина публиковал сообщения, в которых унижал украинцев, утверждая, что они нацисты, и их нужно уничтожить из соображений безопасности и гуманизма. В одной из своих публикаций пропагандист героизировал окупантов и прославлял их «человечное» отношение к военнопленным. Он призвал дождаться победы в России и принять ее гражданство», – отметили в прокуратуре.
Осужденный, кроме того, надеялся, что «руководитель Военно-гражданской администрации Харьковской области» скоро станет главой региона.
«Также мужчина утверждал о необходимости присоединения регионов Украины к России. Кроме того, харьковчанин собирал информацию о местах дислокации украинских военных и спецтехники, после чего распространял эти данные через мессенджер Telegram», – добавили правоохранители.
