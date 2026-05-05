За $165 наводил удары РФ по Харькову и области: предатель получил 15 лет

49-летний монтер путей «Укрзалізниці» из Богодухова наводил удары РФ по местам дислокации ВСУ в прифронтовых районах Харьковской и Сумской областей, сообщает Харьковская областная прокуратура.

Железнодорожник в июне 2025 года через мессенджер Telegram согласился на сотрудничество с агентом РФ. Предатель фиксировал информацию о расположении личного состава и техники ВСУ, фортификационных и инженерных сооружений на территории Харьковщины и Сумщины.

«Мужчина передавал информацию об укрепрайонах, строительстве окопов и бывшей воинской части, прислал фото сооружения для съезда техники возле железнодорожного пути с эшелоном, которое сделал во время работы. Полученные сведения направлял в виде текстовых сообщений и скриншотов Google-карт с пометками. За «работу» на врага железнодорожник получил $165», – рассказали в прокуратуре.

Наибольшее внимание уделял пунктам базирования украинского ПВО, боевым позициям зенитно-ракетных комплексов, радиолокационных станций и мобильных огневых групп, сообщил спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Также по инструкции ФСБ он ездил в Харьков, чтобы отследить недавние ракетно-бомбовые и дроновые атаки россиян. Эти сведения россияне использовали для подготовки новых и корректировки повторных ударов по Харькову.

Мужчину задержали в августе 2025 года и держали в суде под стражей без права на залог. Во время обысков в его доме изъяли смартфон, с которого он координировал свои действия с российской спецслужбой. Также у него нашли специально созданный криптокошелек, куда он надеялся получить деньги от россиян.

На суде предатель признал вину частично. Он подтвердил, что посылал россиянам разведданные, но настаивал, что всю информацию брал из открытых источников, лично ничего не фотографировал. Объяснил, что хотел заработать деньги.

Железнодорожника признали виновным в государственной измене. Суд назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.