Наводил КАБ: разнорабочий из Харькова получил приговор за работу на ГРУ

15 лет в тюрьме с конфискацией имущества получил агент ГРУ. По данным следствия, он корректировал вражеские удары по Харькову.

Фигурант – 46-летний разнорабочий из Харькова, который приводил управляемые авиационные бомбы оккупантов на город, рассказал пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

«Для этого фигурант объезжал местность на велосипеде и фиксировал оборонные линии ВСУ. Собранные данные он передавал в виде отметок на гугл-картах своему знакомому боевику, который еще в 2014 году выехал на временно оккупированную часть Донбасса и пошел на сотрудничество с российской гру», — установили правоохранители.

Сотрудники СБУ задержали мужчину в конце 2024 года. Во время обысков у него изъяли телефон с доказательствами.

Суд признал фигуранта виновным по ч. 2 ст. 111 УКУ (государственная измена, совершенное в условиях военного положения).