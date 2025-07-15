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Наводил КАБ: разнорабочий из Харькова получил приговор за работу на ГРУ

Общество 17:00   15.07.2025
Виктория Яковенко
Наводил КАБ: разнорабочий из Харькова получил приговор за работу на ГРУ Фото: Владислав Абдула

15 лет в тюрьме с конфискацией имущества получил агент ГРУ. По данным следствия, он корректировал вражеские удары по Харькову.

Фигурант – 46-летний разнорабочий из Харькова, который приводил управляемые авиационные бомбы оккупантов на город, рассказал пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

«Для этого фигурант объезжал местность на велосипеде и фиксировал оборонные линии ВСУ. Собранные данные он передавал в виде отметок на гугл-картах своему знакомому боевику, который еще в 2014 году выехал на временно оккупированную часть Донбасса и пошел на сотрудничество с российской гру», — установили правоохранители.

Сотрудники СБУ задержали мужчину в конце 2024 года. Во время обысков у него изъяли телефон с доказательствами.

Суд признал фигуранта виновным по ч. 2 ст. 111 УКУ (государственная измена, совершенное в условиях военного положения).

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 15 июля 2025 в 17:00;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "15 лет в тюрьме с конфискацией имущества получил агент ГРУ. По данным следствия, он корректировал вражеские удары по Харькову.".