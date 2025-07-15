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Наводив КАБи: різноробочий з Харкова отримав вирок за роботу на ГРУ

Суспільство 17:00   15.07.2025
Вікторія Яковенко
Наводив КАБи: різноробочий з Харкова отримав вирок за роботу на ГРУ Фото: Владислав Абдула

15 років у тюрмі з конфіскацією майна отримав агент ГРУ. За даними слідства, він коригував ворожі удари по Харкову.

Фігурант – 46-річний різноробочий з Харкова, який наводив керовані авіаційні бомби окупантів на місто, розповів речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

«Для цього фігурант об’їжджав місцевість велосипедом та фіксував оборонні лінії ЗСУ. Зібрані дані він передавав у вигляді позначок на гугл-картах своєму знайомому бойовику, який ще у 2014 році виїхав на тимчасово окуповану частину Донеччини та пішов на співпрацю з російським гру», – встановили правоохоронці.

Співробітники СБУ затримали чоловіка наприкінці 2024 року. Під час обшуків у нього вилучили телефон з доказами.

Суд визнав фігуранта винним за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Липня 2025 в 17:00;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "15 років у тюрмі з конфіскацією майна отримав агент ГРУ. За даними слідства, він коригував ворожі удари по Харкову.".