Проводил допросы и отбирал оружие: 12 лет тюрьмы получил предатель из Изюма

На 12 лет «сядет» 43-летний житель Изюма, который во время оккупации города перешел на сторону РФ. Об этом сообщил представитель УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

По данным следствия, он работал на буровых работах по добыче природного газа, а еще раньше проходил службу в органах внутренних дел Украины.

«В суде доказано, что во время оккупации Изюмского района злоумышленник заключил трудовой договор с фейковым главой администрации захватчиков, добавив в договор свое заявление, анкету и автобиографию. В конце июня 2022 г. рашисты назначили мужчину на должность «оперуполномоченного уголовного розыска» в Изюмском отделении так называемого Управления внутренних дел Военно-гражданской администрации Харьковской области», – пишут силовики.

По указу россиян, мужчина вторгался в дома жителей, изымал оружие, проводил допросы. Также он способствовал укреплению власти РФ в оккупированном Изюме. Всем этим он занимался до осени 2022 года – после проведения стабилизационных мероприятий на освобожденных территория предателя разоблачили.

«На основании собранных Службой безопасности доказательств суд признал его виновным по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность) и приговорил к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Кроме того, после отбытия основного наказания ему будет запрещено еще в течение 12 лет занимать должности в правоохранительных органах», – добавили в СБУ.

Читайте также: Пьяный водитель в Харькове пытался решить вопрос взяткой