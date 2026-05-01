Проводил допросы и отбирал оружие: 12 лет тюрьмы получил предатель из Изюма

Происшествия 12:00   01.05.2026
Николь Костенко-Лагутина
На 12 лет «сядет» 43-летний житель Изюма, который во время оккупации города перешел на сторону РФ. Об этом сообщил представитель УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

По данным следствия, он работал на буровых работах по добыче природного газа, а еще раньше проходил службу в органах внутренних дел Украины.

«В суде доказано, что во время оккупации Изюмского района злоумышленник заключил трудовой договор с фейковым главой администрации захватчиков, добавив в договор свое заявление, анкету и автобиографию. В конце июня 2022 г. рашисты назначили мужчину на должность «оперуполномоченного уголовного розыска» в Изюмском отделении так называемого Управления внутренних дел Военно-гражданской администрации Харьковской области», – пишут силовики.

По указу россиян, мужчина вторгался в дома жителей, изымал оружие, проводил допросы. Также он способствовал укреплению власти РФ в оккупированном Изюме. Всем этим он занимался до осени 2022 года – после проведения стабилизационных мероприятий на освобожденных территория предателя разоблачили.

«На основании собранных Службой безопасности доказательств суд признал его виновным по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность) и приговорил к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Кроме того, после отбытия основного наказания ему будет запрещено еще в течение 12 лет занимать должности в правоохранительных органах», – добавили в СБУ.

Читайте также: Пьяный водитель в Харькове пытался решить вопрос взяткой

Интервалы движения в метро Харькова изменятся с 1 мая: новый график
Интервалы движения в метро Харькова изменятся с 1 мая: новый график
30.04.2026, 17:44
Новости Харькова — главное 1 мая: утром в Харькове и Чугуеве звучали взрывы
Новости Харькова — главное 1 мая: утром в Харькове и Чугуеве звучали взрывы
01.05.2026, 12:42
Стало известно, чем россияне били по Харькову и области утром: что стало целью
Стало известно, чем россияне били по Харькову и области утром: что стало целью
01.05.2026, 12:53
Ударные дроны атакуют Харьков утром, есть пострадавший – детали (дополнено)
Ударные дроны атакуют Харьков утром, есть пострадавший – детали (дополнено)
01.05.2026, 09:18
Если исчезнет Печенежское водохранилище: последствия для Харькова и природы
Если исчезнет Печенежское водохранилище: последствия для Харькова и природы
29.04.2026, 17:51
Пищевое предприятие атаковала РФ в Богодухове: пострадали работники
Пищевое предприятие атаковала РФ в Богодухове: пострадали работники
01.05.2026, 13:05

Новости по теме:

19.04.2026
Три человека ранены – россияне били по Изюму на Харьковщине
18.04.2026
В Изюме искали 9-летнюю девочку – она ушла к мальчику (обновлено)
15.04.2026
Осудят чиновника, нажившегося на компенсации за фейковые руины на Харьковщине
30.03.2026
Ушел из дома на неделю: подросток пропал на Харьковщине
21.03.2026
Пострадали шесть человек, повреждены 20 домов: РФ ударила по Изюму (видео)


