Пьяный водитель в Харькове пытался решить вопрос взяткой

Происшествия 11:15   01.05.2026
Николь Костенко-Лагутина
Накануне около 21:00 патрульные остановили авто Dacia на улице Метростроителей в Харькове за нарушение ПДД. 

Однако во время общения копы заметили у мужчины признаки алкогольного опьянения и предложили ему пройти соответствующий осмотр. Мужчина отказался, а взамен предложил взятку, пишут в облуправлении Патрульной полиции.

«На неоднократные предупреждения об уголовной ответственности за предложение неправомерной выгоды мужчина не реагировал. Для фиксации всех обстоятельств полицейские вызвали на место следственно-оперативную группу», – отметили правоохранители.

В результате на мужчину составили админпротокол, вскоре материалы дела передадут в суд.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
