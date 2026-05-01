Пьяный водитель в Харькове пытался решить вопрос взяткой
Накануне около 21:00 патрульные остановили авто Dacia на улице Метростроителей в Харькове за нарушение ПДД.
Однако во время общения копы заметили у мужчины признаки алкогольного опьянения и предложили ему пройти соответствующий осмотр. Мужчина отказался, а взамен предложил взятку, пишут в облуправлении Патрульной полиции.
«На неоднократные предупреждения об уголовной ответственности за предложение неправомерной выгоды мужчина не реагировал. Для фиксации всех обстоятельств полицейские вызвали на место следственно-оперативную группу», – отметили правоохранители.
В результате на мужчину составили админпротокол, вскоре материалы дела передадут в суд.
- • Дата публикации материала: 1 мая 2026 в 11:15;