Это может спасти животных в морозы: чем помочь бездомным четырехлапым

Общество 13:10   18.01.2026
Николь Костенко-Лагутина
Это может спасти животных в морозы: чем помочь бездомным четырехлапым

В облуправлении Патрульной полиции в Харьковской области напомнили, что морозы становятся настоящим вызовом не только для людей – страдают и бездомные животные. 

Ввиду этого, копы призвали жителей региона не быть безразличными, а помочь пушистым пережить холода.

Как помочь бездомным животным

Патрульные отметили, что часто для этого не требуется финансовых вложений. Каждый может:

  • оставить возле дома миску с водой и кормом, особенно в морозные дни;
  • не игнорировать животных в тяжелом состоянии — дрожащих, хромающих, раненых или обессиленных;
  • по возможности помочь согреться и сообщить волонтерам или соответствующим службам;
  • помнить, что внимательность и сострадание иногда важнее любых ресурсов.

Как помочь бездомным животным

«Помощь не всегда требует много времени или средств. Часто достаточно простого жеста, чтобы спасти чью-то жизнь», – добавили патрульные.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
