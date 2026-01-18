Это может спасти животных в морозы: чем помочь бездомным четырехлапым

В облуправлении Патрульной полиции в Харьковской области напомнили, что морозы становятся настоящим вызовом не только для людей – страдают и бездомные животные.

Ввиду этого, копы призвали жителей региона не быть безразличными, а помочь пушистым пережить холода.

Патрульные отметили, что часто для этого не требуется финансовых вложений. Каждый может:

оставить возле дома миску с водой и кормом, особенно в морозные дни;

не игнорировать животных в тяжелом состоянии — дрожащих, хромающих, раненых или обессиленных;

по возможности помочь согреться и сообщить волонтерам или соответствующим службам;

помнить, что внимательность и сострадание иногда важнее любых ресурсов.

«Помощь не всегда требует много времени или средств. Часто достаточно простого жеста, чтобы спасти чью-то жизнь», – добавили патрульные.