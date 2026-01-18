Это может спасти животных в морозы: чем помочь бездомным четырехлапым
В облуправлении Патрульной полиции в Харьковской области напомнили, что морозы становятся настоящим вызовом не только для людей – страдают и бездомные животные.
Ввиду этого, копы призвали жителей региона не быть безразличными, а помочь пушистым пережить холода.
Патрульные отметили, что часто для этого не требуется финансовых вложений. Каждый может:
- оставить возле дома миску с водой и кормом, особенно в морозные дни;
- не игнорировать животных в тяжелом состоянии — дрожащих, хромающих, раненых или обессиленных;
- по возможности помочь согреться и сообщить волонтерам или соответствующим службам;
- помнить, что внимательность и сострадание иногда важнее любых ресурсов.
«Помощь не всегда требует много времени или средств. Часто достаточно простого жеста, чтобы спасти чью-то жизнь», – добавили патрульные.
Читайте также: Конца морозам не видно: прогноз погоды в Харькове и области на 18 января
Популярно
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Это может спасти животных в морозы: чем помочь бездомным четырехлапым», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 18 января 2026 в 13:10;