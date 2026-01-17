Live

Конца морозам не видно: прогноз погоды в Харькове и области на 18 января

Погода 19:00   17.01.2026
Оксана Горун
В Харьковской области продолжается классическая зима — температура ночью достигнет местами 19° мороза. Прогноз синоптиков пока не дает надежды на быстрое потепление.

В воскресенье, 18 января, в Харькове и области будет небольшая облачность, без осадков. На дорогах сохранится гололед, предупредил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии. Ветер будет умеренным, — 5 – 10 м/с, с северо-востока.

Температуру в городе прогнозируют следующую: ночью 16 – 18° мороза, днем ​​9 – 11° мороза.

В области — ночью 14 — 19° мороза, днем ​​7 — 12° мороза.

Читайте также: Подавать тепло в Харькове все труднее — Терехов об обстреле 17 января

Прогноз метеорологов на ближайшие дни подобный. Правда 20-градусный мороз, который обещали в ночь на 19 января, в актуальном прогнозе уже «смягчили» на два градуса — до — 18°. Украинский гидрометцентр, который публикует информацию о погоде на более длительное время, пока не предвидит радикального потепления, но ночи к концу недели все же станут менее ледяными (до — 12°).

