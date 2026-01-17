Подавать тепло в Харькове все труднее — Терехов об обстреле 17 января

Мэр Харькова Игорь Терехов прокомментировал последствия российского ракетного удара по городу 17 января. Враг очередной раз атаковал объект критической инфраструктуры — на сей раз в Индустриальном районе.

«Есть раненый. Повреждения очень значительные — и это не тот случай, когда «чуть-чуть подлатали и поехали дальше». Речь идет о серьезных ударах по системе, которая держит город в тепле и со светом. С каждым обстрелом централизованная подача тепла и электричества дается все труднее. Потому что энергетика сейчас в очень тяжелом состоянии: резервы — не бесконечные, нагрузка — пиковая, а любое новое повреждение сразу съедает возможности для стабилизации. Надо понимать простую вещь: когда критическая инфраструктура разбивается снова и снова, система не успевает полноценно восстанавливаться — она постоянно работает на грани, и любой последующий удар может означать, что удерживать стабильную подачу станет еще сложнее, а восстановление — длиннее и тяжелее», — предупредил жителей Харькова городской голова.

При этом Терехов заверил: коммунальщики, энергетики и спасатели Харькова продолжают работать.

«Мы выстоим», — заверил мэр.

Напомним, взрывы в Харькове гремели днем 17 января. Они продолжались чуть более получаса. Воздушные силы ВСУ информировали о скоростных целях на город. Известно, что из-за «прилетов» пострадал 62-летний мужчина.