Подавати тепло в Харкові все важче – Терехов про обстріл 17 січня

Події 15:40   17.01.2026
Оксана Горун
Мер Харкова Ігор Терехов прокоментував наслідки російського ракетного удару по місту 17 січня. Ворог вкотре атакував об’єкт критичної інфраструктури – цього разу в Індустріальному районі.

Є поранений. Пошкодження дуже значні — і це не той випадок, коли “трохи підлатали й поїхали далі”. Мова про серйозні удари по системі, яка тримає місто в теплі й зі світлом. З кожним таким обстрілом централізована подача тепла та електрики дається все важче. Бо енергетика зараз у дуже важкому стані: резерви — не нескінченні, навантаження — пікове, а будь-яке нове пошкодження одразу “з’їдає” можливості для стабілізації. Треба розуміти просту річ: коли критична інфраструктура б’ється знову і знову, система не встигає повноцінно відновлюватися — вона постійно працює на межі, і будь-який наступний удар може означати, що утримувати стабільну подачу стане ще складніше, а відновлення — довшим і важчим”, – попередив жителів міський голова.

При цьому Терехов запевнив: комунальники, енергетики та рятувальники Харкова продовжують працювати.

“Ми вистоїмо”, – запевнив мер.

Нагадаємо, вибухи в Харкові лунали вдень 17 січня. Вони тривали трохи більш як пів години. Повітряні сили ЗСУ інформували про швидкісні цілі на місто. Відомо, що через “прильоти” постраждав 62-річний чоловік.

Автор: Оксана Горун
