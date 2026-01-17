Live

Вибухи в Харкові вдень 17 січня: є постраждалий (відео, оновлюється)

Події 14:46   17.01.2026
Оксана Горун
Вибухи в Харкові вдень 17 січня: є постраждалий (відео, оновлюється)

У Харкові близько 14:03 17 січня пролунали вибухи. Тривога в місті тривала з 13:20.  

Доповнено о 14:46. З’явилося відео моменту “прильоту” по інфраструктурному об’єкту в Харкові.

Відео: телеграм-канал “Харків 1654”

Доповнено о 14:40. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про одного постраждалого внаслідок російських ударів. Медики вже на місці.

Доповнено о 14:33. Внаслідок обстрілу Індустріального району Харкова є постраждалі, повідомив мер Ігор Терехов.

“Ворог бʼє по обʼєкту критичної інфраструктури”, – додав він.

Доповнено о 14:28. Повітряні сили ЗСУ попередили про швидкісну ціль на Харків. Вибухи тривають, їх уже було до десятка. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, інформації про постраждалих наразі не надходило.

14:12. “Зафіксовано ворожий удар по Індустріальному району міста. Наслідки уточнюємо”, – написав Харківський міський голова Ігор Терехов.

При цьому моніторингові канали попереджали про швидкісні цілі на місто.

За інформацією популярного моніторингового каналу “TLk news”, над містом знаходиться російський безпілотник-розвідник.

Читайте також: Що вибухнуло в багатоповерхівці у Харкові — версія поліції, дані мера

Атака триває. Інформація оновлюватиметься.

Автор: Оксана Горун
Автор: Оксана Горун