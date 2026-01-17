Взрывы в Харькове днем 17 января: есть пострадавший (видео, обновляется)
В Харькове около 14:03 17 января раздались взрывы. Тревога в городе продолжалась с 13:20.
Дополнено в 14:46. Появилось видео момента «прилета» по инфраструктурному объекту в Харькове.
Видео: Telegram-канал «Харків 1654»
Дополнено в 14:40. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил об одном пострадавшем в результате российских ударов. Медики уже на месте.
Дополнено в 14:33. В результате обстрела Индустриального района Харькова есть пострадавшие, сообщил мэр Игорь Терехов.
«Враг бьет по объекту критической инфраструктуры», — добавил он.
Дополнено в 14:28. Воздушные силы ВСУ предупредили о скоростной цели на Харьков. Взрывы продолжаются, их уже было до десятка. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, информации о пострадавших на данный момент не поступало.
14:12. «Зафиксирован вражеский удар по Индустриальному району города. Последствия уточняем», — написал Харьковский городской голова Игорь Терехов.
При этом мониторинговые каналы предупреждали о скоростных целях на город.
По информации популярного мониторингового, канала «TLk news» над городом находится российский беспилотник-разведчик.
Читайте также: Что взорвалось в многоэтажке в Харькове — версия полиции, данные мэра
Атака продолжается. Информация будет обновляться.
Новости по теме:
