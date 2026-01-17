Что взорвалось в многоэтажке в Харькове — появилась версия полиции
Эксперты сделали предварительное заключение о причинах взрыва, который случился ночью 17 января в 16-этажке на улице Валентиновской в Харькове.
«В результате взрыва разрушены перекрытия между пятым и шестым этажами, выбиты окна балкона и квартиры. На месте происшествия обнаружены тела двух погибших – мужчины 1999 года рождения и женщины 1991 года рождения. По предварительному заключению экспертов, взорвалась газовоздушная смесь», — проинформировали в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
О взрыве полицейским сообщили 17 января около 01:40. Сведения о происшествии внесли в ЕРДР.
Тем временем в ГСЧС отметили, что завершили разбор завалов на месте ЧП. Кроме двух погибших, есть еще и пострадавшая — с острой реакцией на стресс.
Читайте также: Кинул окурок — и может сесть на 10 лет: мужчине сообщили о подозрении
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрыв, газ, ГСЧС, новости Харькова, полиция, расследование;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Что взорвалось в многоэтажке в Харькове — появилась версия полиции», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 17 января 2026 в 12:38;