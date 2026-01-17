Live

Что взорвалось в многоэтажке в Харькове — появилась версия полиции

Происшествия 12:38   17.01.2026
Оксана Горун
Что взорвалось в многоэтажке в Харькове — появилась версия полиции

Эксперты сделали предварительное заключение о причинах взрыва, который случился ночью 17 января в 16-этажке на улице Валентиновской в Харькове.

«В результате взрыва разрушены перекрытия между пятым и шестым этажами, выбиты окна балкона и квартиры. На месте происшествия обнаружены тела двух погибших – мужчины 1999 года рождения и женщины 1991 года рождения. По предварительному заключению экспертов, взорвалась газовоздушная смесь», — проинформировали в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

О взрыве полицейским сообщили 17 января около 01:40. Сведения о происшествии внесли в ЕРДР.

Тем временем в ГСЧС отметили, что завершили разбор завалов на месте ЧП. Кроме двух погибших, есть еще и пострадавшая — с острой реакцией на стресс.

Читайте также: Кинул окурок — и может сесть на 10 лет: мужчине сообщили о подозрении

Автор: Оксана Горун
