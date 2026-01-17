Кинул окурок — и может сесть на 10 лет: мужчине сообщили о подозрении
46-летний житель Балаклеи во время рыбалки кинул тлеющий окурок в сухую траву. Из-за этого, как считает следствие, выгорело 370 гектаров леса и другой растительности.
Из-за неосторожного рыбака горел ландшафтный заказник «Меловая лесная дача» в Изюмском районе. Чрезвычайная ситуация была в апреле 2025 года.
«Мужчина рыбачил у озера Рыжеватое на территории ландшафтного заказника местного значения «Меловая лесная дача», находящегося в пределах Изюмского надлесничества филиала «Слобожанский лесной офис» ГП «Леса Украины». Проявив неосторожность, он бросил тлеющий окурок сигареты в сухую траву. Это привело к масштабному пожару, в результате которого сгорело 20,5 гектара дикорастущих растений. Огонь стремительно распространился по заповедной территории и уничтожил еще почти 350 гектаров лесного массива», — проинформировала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
Нанесенный государству ущерб оценили в 30,2 млн грн. Как именно вычислили поджигателя, прокуроры не уточнили. Однако его уже нашли и сообщили гражданину о подозрении по части 2 статьи 245 УК Украины («уничтожение лесных массивов, сухих дикорастущих трав, растительности и ее остатков огнем, повлекшее тяжкие последствия»).
В отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области уточнили: по этой статье мужчину могут посадить в тюрьму на срок от пяти до 10 лет. Сейчас ему готовятся избрать меру пресечения.
