Кинул окурок — и может сесть на 10 лет: мужчине сообщили о подозрении

Общество 11:54   17.01.2026
Оксана Горун
46-летний житель Балаклеи во время рыбалки кинул тлеющий окурок в сухую траву. Из-за этого, как считает следствие, выгорело 370 гектаров леса и другой растительности.

Из-за неосторожного рыбака горел ландшафтный заказник «Меловая лесная дача» в Изюмском районе. Чрезвычайная ситуация была в апреле 2025 года.

«Мужчина рыбачил у озера Рыжеватое на территории ландшафтного заказника местного значения «Меловая лесная дача», находящегося в пределах Изюмского надлесничества филиала «Слобожанский лесной офис» ГП «Леса Украины». Проявив неосторожность, он бросил тлеющий окурок сигареты в сухую траву. Это привело к масштабному пожару, в результате которого сгорело 20,5 гектара дикорастущих растений. Огонь стремительно распространился по заповедной территории и уничтожил еще почти 350 гектаров лесного массива», — проинформировала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Нанесенный государству ущерб оценили в 30,2 млн грн.  Как именно вычислили поджигателя, прокуроры не уточнили. Однако его уже нашли и сообщили гражданину о подозрении по части 2 статьи 245 УК Украины («уничтожение лесных массивов, сухих дикорастущих трав, растительности и ее остатков огнем, повлекшее тяжкие последствия»).

В отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области уточнили: по этой статье мужчину могут посадить в тюрьму на срок от пяти до 10 лет. Сейчас ему готовятся избрать меру пресечения.

пожар в лесу в Изюмском районе, апрель 2025 года

Автор: Оксана Горун
