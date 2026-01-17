Кинув недопалок і може сісти на 10 років: чоловікові повідомили про підозру
46-річний житель Балаклії під час риболовлі кинув недопалок, що тлів, у суху траву. Через це, як вважає слідство, вигоріло 370 гектарів лісу та іншої рослинності.
Через необережного рибалку загорівся ландшафтний заказник “Крейдяна лісова дача” в Ізюмському районі. Надзвичайна ситуація була у квітні 2025 року.
“За даними слідства, у квітні 2025 року чоловік рибалив біля озера Рудувате на території ландшафтного заказника місцевого значення “Крейдянська лісова дача“, що знаходиться в межах Ізюмського надлісництва філії “Слобожанський лісовий офіс“ ДП “Ліси України“. Проявивши необережність, він кинув недопалок цигарки, що тлів, у суху траву. Це призвело до масштабної пожежі, внаслідок якої згоріло 20,5 гектара дикорослих рослин. Вогонь стрімко поширився заповідною територією та знищив ще майже 350 гектарів лісового масиву”, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.
Завдані державі збитки оцінили у 30,2 млн грн. Як саме вирахували палія, прокурори не уточнили. Однак його вже знайшли та повідомили громадянину про підозру за частиною 2 статті 245 КК України (“знищення лісових масивів, сухих дикорослих трав, рослинності та її залишків вогнем, що спричинило тяжкі наслідки”).
Читайте також: Цегла на плиті для обігріву квартири: ефективно чи небезпечно?
У відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області уточнили: за цією статтею чоловіка можуть ув’язнити на строк від п’яти до 10 років. Зараз йому готуються обрати запобіжний захід.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: лесной пожар, окурок, підозра, поліція, прокуратура, следствие;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Кинув недопалок і може сісти на 10 років: чоловікові повідомили про підозру», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 17 Січня 2026 в 11:54;