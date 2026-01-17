Кинув недопалок і може сісти на 10 років: чоловікові повідомили про підозру

Live

Події 11:54   17.01.2026
Оксана Горун
46-річний житель Балаклії під час риболовлі кинув недопалок, що тлів, у суху траву. Через це, як вважає слідство, вигоріло 370 гектарів лісу та іншої рослинності.

Через необережного рибалку загорівся ландшафтний заказник “Крейдяна лісова дача” в Ізюмському районі. Надзвичайна ситуація була у квітні 2025 року.

За даними слідства, у квітні 2025 року чоловік рибалив біля озера Рудувате на території ландшафтного заказника місцевого значення Крейдянська лісова дача, що знаходиться в межах Ізюмського надлісництва філії Слобожанський лісовий офіс ДП Ліси України. Проявивши необережність, він кинув недопалок цигарки, що тлів, у суху траву. Це призвело до масштабної пожежі, внаслідок якої згоріло 20,5 гектара дикорослих рослин. Вогонь стрімко поширився заповідною територією та знищив ще майже 350 гектарів лісового масиву”, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Завдані державі збитки оцінили у 30,2 млн грн. Як саме вирахували палія, прокурори не уточнили. Однак його вже знайшли та повідомили громадянину про підозру за частиною 2 статті 245 КК України (“знищення лісових масивів, сухих дикорослих трав, рослинності та її залишків вогнем, що спричинило тяжкі наслідки”).

У відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області уточнили: за цією статтею чоловіка можуть ув’язнити на строк від п’яти до 10 років. Зараз йому готуються обрати запобіжний захід.

