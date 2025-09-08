Ізюмські ліси горіли в неділю, майже всі пожежі виникли через обстріли (фото)
Протягом неділі, 7 вересня, на території Харківської області виникло десять лісових пожеж загальною площею понад 15,2 гектара. Більшість загорянь, на площі 14,8 гектара, були викликані обстрілами армії РФ.
Майже всі пожежі в регіоні сталися у лісництвах Ізюмського надлісництва, що за кілька кілометрів від зони бойових дій: Андріївському, Борівському, Рубіжанському, Піщанському, повідомляють у Слобожанському лісовому офісі.
Ліси зайнялися внаслідок падіння уламків російських безпілотників та обстрілів, і гасіння цих пожеж ускладнювалося замінованістю територій. Загалом у Харківській області замінованими та недоступними залишаються понад 170 тисяч гектарів лісу, з них – 143 тисячі гектарів саме в Ізюмському надлісництві.
“На всіх локаціях була залучена техніка – пожежні модулі, пожежні автомобілі та трактори, а також лісівники-вогнеборці. Загалом – понад десять одиниць техніки та 30 працівників лісництв. Разом зі службою ДСНС вчасно було локалізовано та погашено майже всі осередки загоряння”, – інформують у відомстві.
Нагадаємо, у березні поточного року до складу ДП «Ліси України» увійшли три колишні держлісгоспи Харківської області, які утворили єдине Ізюмське надлісництво. Його забезпечили пікапами та інвентарем для гасіння лісових пожеж. Також у надлісництві вже розмінували майже 250 гектарів лісу, що дозволило додатково облаштувати 300 кілометрів мінералізованих смуг. З початку року на території надлісництва через військові дії сталося 108 загорянь на площі 1028 гектарів.
Читайте також: Як працює прифронтове Ізюмське надлісництво ДП «Ліси України»
