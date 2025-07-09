На Харківщині – масштабні пожежі: горять п’ять лісів і поля
На Харківщині гасять 26 спалахів у природних екосистемах, повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
П’ять пожеж – лісові. Також горять поля та інші відкриті території.
“Підрозділи ДСНС спільно з вогнеборцями місцевих та добровільних пожежних команд, а також працівниками лісгоспів ліквідовують пожежі в природних екосистемах, що сталися в Ізюмському, Чугуївському, Богодухівському, Лозівському та Харківському районах області. З них 5 лісові пожежі (Придонецьке, Борівське та Петрівське лісництва Ізюмського району, а також поблизу с. Лизогубівка та Васищеве Харківського району) та 2 на хлібних полях (с. Роздолля Лозівського району та с. Таранівка Чугуївського району). 6 пожеж локалізовано, триває їх ліквідація”, – поінформували рятувальники.
Також у лісах працюють сапери – вони перевіряють під’їзні шляхи для техніки вогнеборців.
Читайте також: Синєгубов звернувся до харків’ян через спеку: що важливо зробити (відео)
Нагадаємо, рекордна спека повернулася до Харківської області. Перший після червневої прохолоди температурний рекорд зафіксували 8 липня. За даними синоптиків, вдень було +35,7° С. Через спеку в Харківській області вже заборонили відвідувати ліси.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: ГСЧС, жара, лесной пожар, новини Харкова, пожежа;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «На Харківщині – масштабні пожежі: горять п’ять лісів і поля»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 9 Липня 2025 в 16:11;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині гасять 26 спалахів у природних екосистемах, повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області".