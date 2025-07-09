На Харківщині – масштабні пожежі: горять п’ять лісів і поля

На Харківщині гасять 26 спалахів у природних екосистемах, повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

П’ять пожеж – лісові. Також горять поля та інші відкриті території.

“Підрозділи ДСНС спільно з вогнеборцями місцевих та добровільних пожежних команд, а також працівниками лісгоспів ліквідовують пожежі в природних екосистемах, що сталися в Ізюмському, Чугуївському, Богодухівському, Лозівському та Харківському районах області. З них 5 лісові пожежі (Придонецьке, Борівське та Петрівське лісництва Ізюмського району, а також поблизу с. Лизогубівка та Васищеве Харківського району) та 2 на хлібних полях (с. Роздолля Лозівського району та с. Таранівка Чугуївського району). 6 пожеж локалізовано, триває їх ліквідація”, – поінформували рятувальники.



Також у лісах працюють сапери – вони перевіряють під’їзні шляхи для техніки вогнеборців.

Нагадаємо, рекордна спека повернулася до Харківської області. Перший після червневої прохолоди температурний рекорд зафіксували 8 липня. За даними синоптиків, вдень було +35,7° С. Через спеку в Харківській області вже заборонили відвідувати ліси.