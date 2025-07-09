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На Харьковщине — масштабные пожары: горят пять лесов и поля

Происшествия 16:11   09.07.2025
Оксана Горун
На Харьковщине — масштабные пожары: горят пять лесов и поля

На Харьковщине тушат 26 возгораний в природных экосистемах, сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Пять пожаров — лесные. Также горят поля  и другие открытые территории.

«Подразделения ГСЧС совместно с пожарными местных и добровольных пожарных команд, а также работниками лесхозов ликвидируют пожары в природных экосистемах, которые произошли в Изюмском, Чугуевском, Богодуховском, Лозовском и Харьковском районах области. Из них пять лесных пожаров (Придонецкое, Боровское и Петровское лесничества Изюмского района, а также вблизи с. Лизогубовка и Васищево Харьковского района) и два — на хлебных полях (с. Раздолье Лозовского района и с. Тарановка Чугуевского района). Шесть пожаров локализованы, продолжается их ликвидация», — проинформировали спасатели.

Горит лес в Харьковской области

Также в лесах работают саперы — они проверяют подъездные пути для техники пожарных.

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Напомним, рекордная жара вернулась в Харьковскую область. Первый после июньской прохлады температурный рекорд зафиксировали 8 июля. По данным синоптиков, днем ​​было +35,7° С. Из-за жары в Харьковской области уже запретили посещать леса.

Горит лес в Харьковской области 3

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 9 июля 2025 в 16:11;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине тушат 26 возгораний в природных экосистемах, сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области".