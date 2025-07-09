На Харьковщине — масштабные пожары: горят пять лесов и поля
На Харьковщине тушат 26 возгораний в природных экосистемах, сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Пять пожаров — лесные. Также горят поля и другие открытые территории.
«Подразделения ГСЧС совместно с пожарными местных и добровольных пожарных команд, а также работниками лесхозов ликвидируют пожары в природных экосистемах, которые произошли в Изюмском, Чугуевском, Богодуховском, Лозовском и Харьковском районах области. Из них пять лесных пожаров (Придонецкое, Боровское и Петровское лесничества Изюмского района, а также вблизи с. Лизогубовка и Васищево Харьковского района) и два — на хлебных полях (с. Раздолье Лозовского района и с. Тарановка Чугуевского района). Шесть пожаров локализованы, продолжается их ликвидация», — проинформировали спасатели.
Также в лесах работают саперы — они проверяют подъездные пути для техники пожарных.
Читайте также: Синегубов обратился к харьковчанам из-за жары: что важно сделать (видео)
Напомним, рекордная жара вернулась в Харьковскую область. Первый после июньской прохлады температурный рекорд зафиксировали 8 июля. По данным синоптиков, днем было +35,7° С. Из-за жары в Харьковской области уже запретили посещать леса.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, жара, лесной пожар, новости Харькова, пожары;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «На Харьковщине — масштабные пожары: горят пять лесов и поля»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 9 июля 2025 в 16:11;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине тушат 26 возгораний в природных экосистемах, сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области".