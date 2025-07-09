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Синегубов обратился к харьковчанам из-за жары: что важно сделать (видео)

Общество 15:37   09.07.2025
Оксана Горун
Синегубов обратился к харьковчанам из-за жары: что важно сделать (видео)

Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона призвал жителей Харькова и области помнить об экономии электроэнергии, в частности — при попытке охладить помещения.

«Необходимо коммуницировать и разъяснять нашему гражданскому населению, что все же, несмотря на такую ​​жару, нужно ограничить использование кондиционеров. Если такое использование есть, то его, соответственно, осуществлять бережно. Когда люди выходят из квартир, их выключать, чтобы они зря не работали», — призвал Синегубов.

Видео: Национальный телемарафон «Єдині новини»

Он подчеркнул, что экономное использование электроэнергии обеспечивает постоянство региона и Харькова в вопросах энергоснабжения. При этом сейчас все показатели нагрузки на энергосистему в области стабильны.

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Напомним, рекордная жара вернулась в Харьковскую область. Первый после июньской прохлады температурный рекорд зафиксировали 8 июля. По данным синоптиков, днем ​​было +35,7° С — предыдущий рекорд держался с 1968 года и не дотягивал до  +35° С. Из-за жары в Харьковской области уже запретили посещать леса, предупредил Слобожанский лесной офис. В качестве альтернативы для безопасного отдыха предлагают бесплатные рекреационные пункты «Лесовички». Их по филиалу создали 11. «Харьковзеленстрой» обратился к горожанам с просьбой не ходить по газонам. Это позволит ослабленной жарой траве лучше восстанавливаться. Сами же зеленстроевцы планируют больше поливать, уменьшить частоту кошения и позволить траве стать выше, чтобы удержать влагу и создать естественную защиту для почвы.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 9 июля 2025 в 15:37;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона призвал жителей Харькова и области помнить об экономии электроэнергии, в частности — при попытке охладить помещения".