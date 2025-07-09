Синегубов обратился к харьковчанам из-за жары: что важно сделать (видео)
Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона призвал жителей Харькова и области помнить об экономии электроэнергии, в частности — при попытке охладить помещения.
«Необходимо коммуницировать и разъяснять нашему гражданскому населению, что все же, несмотря на такую жару, нужно ограничить использование кондиционеров. Если такое использование есть, то его, соответственно, осуществлять бережно. Когда люди выходят из квартир, их выключать, чтобы они зря не работали», — призвал Синегубов.
Видео: Национальный телемарафон «Єдині новини»
Он подчеркнул, что экономное использование электроэнергии обеспечивает постоянство региона и Харькова в вопросах энергоснабжения. При этом сейчас все показатели нагрузки на энергосистему в области стабильны.
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Напомним, рекордная жара вернулась в Харьковскую область. Первый после июньской прохлады температурный рекорд зафиксировали 8 июля. По данным синоптиков, днем было +35,7° С — предыдущий рекорд держался с 1968 года и не дотягивал до +35° С. Из-за жары в Харьковской области уже запретили посещать леса, предупредил Слобожанский лесной офис. В качестве альтернативы для безопасного отдыха предлагают бесплатные рекреационные пункты «Лесовички». Их по филиалу создали 11. «Харьковзеленстрой» обратился к горожанам с просьбой не ходить по газонам. Это позволит ослабленной жарой траве лучше восстанавливаться. Сами же зеленстроевцы планируют больше поливать, уменьшить частоту кошения и позволить траве стать выше, чтобы удержать влагу и создать естественную защиту для почвы.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: жара, кондиционеры, новости Харькова, синегубов, экономия;
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- • Дата публикации материала: 9 июля 2025 в 15:37;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона призвал жителей Харькова и области помнить об экономии электроэнергии, в частности — при попытке охладить помещения".