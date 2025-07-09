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Синєгубов звернувся до харків’ян через спеку: що важливо зробити (відео)

Суспільство 15:37   09.07.2025
Оксана Горун
Синєгубов звернувся до харків’ян через спеку: що важливо зробити (відео)

Начальник ХОВА Олег Синєгубов у етері нацмарафону закликав мешканців Харкова та області пам’ятати про економію електроенергії, зокрема – при спробі охолодити приміщення.

“Маємо комунікувати та роз’яснювати нашому цивільному населенню, що все ж таки, попри таку спеку, потрібно обмежитись щодо використання кондиціонерів. Якщо таке використання є, то його, відповідно, робити ощадливо. Коли люди виходять з квартир, їх вимикати, щоб вони дарма не працювали”, – закликав Синєгубов.

Відео: Національний телемарафон “Єдині новини”

Він наголосив, що економне використання електроенергії забезпечує сталість регіону та Харкова в питаннях енергопостачання. При цьому зараз усі показники навантаження на енергосистему в області стабільні.

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Нагадаємо, рекордна спека повернулася до Харківської області. Перший після червневої прохолоди температурний рекорд зафіксували 8 липня. За даними синоптиків, вдень було +35,7° С – попередній рекорд тримався з 1968 року та не дотягував до +35° С. Через спеку в Харківській області вже заборонили відвідувати ліси, попередив Слобожанський лісовий офіс. Як альтернативу для безпечного відпочинку пропонують безплатні рекреаційні пункти “Лісовички”. Їх по філії створили 11. “Харківзеленбуд” звернувся до містян із проханням не ходити по газонах. Це дозволить ослабленій спекою траві краще відновлюватись. Самі ж зеленбудівці планують більше поливати, зменшити частоту косіння та дозволити траві стати вищою, щоб утримати вологу та створити природний захист для ґрунту.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Липня 2025 в 15:37;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов у етері нацмарафону закликав мешканців Харкова та області пам’ятати про економію електроенергії, зокрема – при спробі охолодити приміщення".