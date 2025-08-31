Live
Горять ліси на Харківщині: в Ізюмському районі гасять три пожежі

Події 07:54   31.08.2025
Оксана Горун
Горять ліси на Харківщині: в Ізюмському районі гасять три пожежі

Минулої доби на Харківщині через російські обстріли виникли п’ять пожеж, повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

“Три з п’яти пожеж, спричинених ворогом, зафіксовані у природних екосистемах в Ізюмському районі, зокрема дві лісових загальною площею 4,8 га на території Борівського лісництва біля села Підлиман”, – поінформували в ДСНС.

З урахуванням нових загорянь загалом у регіоні продовжують палати три лісові пожежі. Усі – на території Борівського лісництва в Ізюмському районі.

21 пожежу у природних екосистемах вже вдалося ліквідувати, зазначили рятувальники. Загалом за добу надзвичайники 37 разів виїжджали на ліквідацію пожеж.

Читайте також: Пожежу в лісі на Харківщині намагаються загасити другу добу – ДСНС

Автор: Оксана Горун
