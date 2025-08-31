Горять ліси на Харківщині: в Ізюмському районі гасять три пожежі
Минулої доби на Харківщині через російські обстріли виникли п’ять пожеж, повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
“Три з п’яти пожеж, спричинених ворогом, зафіксовані у природних екосистемах в Ізюмському районі, зокрема дві лісових загальною площею 4,8 га на території Борівського лісництва біля села Підлиман”, – поінформували в ДСНС.
З урахуванням нових загорянь загалом у регіоні продовжують палати три лісові пожежі. Усі – на території Борівського лісництва в Ізюмському районі.
21 пожежу у природних екосистемах вже вдалося ліквідувати, зазначили рятувальники. Загалом за добу надзвичайники 37 разів виїжджали на ліквідацію пожеж.
Читайте також: Пожежу в лісі на Харківщині намагаються загасити другу добу – ДСНС
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: ГСЧС, лесной пожар, новини Харкова, пожежа;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Горять ліси на Харківщині: в Ізюмському районі гасять три пожежі»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 31 Серпня 2025 в 07:54;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби на Харківщині через російські обстріли виникли п’ять пожеж, повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області".