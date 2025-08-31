Live
Горят леса на Харьковщине: в Изюмском районе тушат три пожара

Происшествия 07:54   31.08.2025
Оксана Горун
За минувшие сутки на Харьковщине из-за российских обстрелов возникли пять пожаров, сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«Три из пяти пожаров, вызванных врагом, зафиксированы в природных экосистемах в Изюмском районе, в том числе два лесных общей площадью 4,8 га на территории Боровского лесничества возле села Подлиман», — проинформировали в ГСЧС.

С учетом новых возгораний в целом в регионе продолжают пылать три лесных пожара. Все — на территории Боровского лесничества в Изюмском районе.

21 пожар в природных экосистемах уже удалось ликвидировать, отметили спасатели. В целом же за сутки чрезвычайники 37 раз выезжали на ликвидацию пожаров.

Автор: Оксана Горун
