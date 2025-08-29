Пожар в лесу на Харьковщине пытаются потушить вторые сутки – ГСЧС
О том, что горит в Харьковской области, рассказали в облуправлении ГСЧС.
Один из пожаров начался после российского обстрела около села Волосская Балаклея в Купянском районе. Там загорелась трава на площади 2,5 гектара.
Всего за сутки сотрудники ГСЧС ликвидировали 13 пожаров в природных экосистемах на площади около девяти гектаров.
«В настоящее время продолжается ликвидация лесного пожара, который произошел 27 августа на территории Боровского лесничества между с. Боровая и с. Подлиман Изюмского района. Горел камыш и хвойная подстилка на площади 7,5 гектара», – уточнили спасатели.
Также в течение суток пиротехники выявили и обезвредили 125 единиц взрывоопасных предметов.
