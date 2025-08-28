День будет жарким. Прогноз погоды на 29 августа в Харькове и области
Прогноз погоды на завтра, 29 августа, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
В Харьковской области день прогнозируют без осадков ☀️
Ветер ожидают юго-восточный, теплый и слабый, 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 8 до 13°, днем столбик термометра поднимется до 26 – 31°.
В Харькове ожидают солнечный день, который пройдет без осадков.
Ветер прогнозируют юго-восточный, 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью будет составлять 9 – 11°, днем прогреется до 27 – 29°.
Читайте также: Какая средняя зарплата у учителя в Харькове, сообщили в горсовете
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Погода, Харьков; Теги: метеопрогноз, прогноз погоды, Харьков, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «День будет жарким. Прогноз погоды на 29 августа в Харькове и области»; из категории Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 28 августа 2025 в 20:44;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 29 августа, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".