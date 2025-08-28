Live
  • Чт 28.08.2025
  • Харьков  +19°С
  • USD 41.32
  • EUR 47.88

День будет жарким. Прогноз погоды на 29 августа в Харькове и области

Погода 20:44   28.08.2025
Оксана Якушко
День будет жарким. Прогноз погоды на 29 августа в Харькове и области

Прогноз погоды на завтра, 29 августа, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области день прогнозируют без осадков ☀️
Ветер ожидают юго-восточный, теплый и слабый, 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 8 до 13°, днем ​​столбик термометра поднимется до 26 – 31°.

В Харькове ожидают солнечный день, который пройдет без осадков.
Ветер прогнозируют юго-восточный, 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью будет составлять 9 – 11°, днем ​​прогреется до 27 – 29°.

Читайте также: Какая средняя зарплата у учителя в Харькове, сообщили в горсовете

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Какая средняя зарплата у учителя в Харькове, сообщили в горсовете
Какая средняя зарплата у учителя в Харькове, сообщили в горсовете
28.08.2025, 11:50
Новости Харькова — главное 28 августа: массированный обстрел, завтра — траур
Новости Харькова — главное 28 августа: массированный обстрел, завтра — траур
28.08.2025, 17:36
Запасы на зиму: в Харькове подорожали морковь и лук, что с ценами на картофель
Запасы на зиму: в Харькове подорожали морковь и лук, что с ценами на картофель
27.08.2025, 12:34
Десятки раненых и погибших, разрушены многоэтажки – ночные «прилеты» в Киеве
Десятки раненых и погибших, разрушены многоэтажки – ночные «прилеты» в Киеве
28.08.2025, 21:41
Еще одна станция метро в Харькове превратится в школу
Еще одна станция метро в Харькове превратится в школу
28.08.2025, 09:35
Ради рабочих мест — Харьков подписал меморандум с международной организацией
Ради рабочих мест — Харьков подписал меморандум с международной организацией
28.08.2025, 21:10

Новости по теме:

20:01
Днем тепло и солнечно. Прогноз погоды на 28 августа в Харькове и области
20:04
Ночи все еще холодные. Прогноз погоды 27 августа в Харькове и области
18:01
В ближайшее время – гроза! Опасная погода будет в Харькове и области
19:47
Холодная ночь и дождь днем. Прогноз погоды на 26 августа в Харькове и области
19:44
Днем снова жарко. Прогноз погоды 21 августа в Харькове и области

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «День будет жарким. Прогноз погоды на 29 августа в Харькове и области»; из категории Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 28 августа 2025 в 20:44;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 29 августа, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".