День будет жарким. Прогноз погоды на 29 августа в Харькове и области

Прогноз погоды на завтра, 29 августа, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области день прогнозируют без осадков ☀️

Ветер ожидают юго-восточный, теплый и слабый, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 8 до 13°, днем ​​столбик термометра поднимется до 26 – 31°.

В Харькове ожидают солнечный день, который пройдет без осадков.

Ветер прогнозируют юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью будет составлять 9 – 11°, днем ​​прогреется до 27 – 29°.