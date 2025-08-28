День буде спекотним. Прогноз погоди на 29 серпня у Харкові й області

Прогноз погоди на завтра, 29 серпня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

У Харківській області день прогнозують без опадів☀️

Вітер буде південно-східний і слабкий, 3 – 8 м/с.

Температура повітря🌡 вночі коливатиметься від 8 до 13°, вдень стовпчик термометра підніметься до 26 – 31°.

У Харкові день очікують сонячний і без опадів.☀️

Вітер прогнозують південно-східний, 3 – 8 м/с.

Температура повітря🌡 вночі становитиме 9 – 11°, вдень прогріється до 27 – 29°.