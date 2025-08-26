ГСЧС: враг ударил по дому в Боровой – на месте «прилета» начался пожар

О пожарах, которые бушевали в регионе в течение суток, рассказали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

За сутки у спасателей было 20 оперативных выездов, девять из них – на ликвидацию пожаров.

«Вечером враг нанес удар БпЛА по жилому дому в поселке Боровая Изюмского района. В результате взрыва горела крыша дома на площади четыре квадратных метров», – сообщили в ГСЧС.

В результате обстрела пострадавших нет.

Кроме того, пиротехники изъяли и обезвредили 80 взрывоопасных предметов на Харьковщине.