ГСЧС: враг ударил по дому в Боровой – на месте «прилета» начался пожар
О пожарах, которые бушевали в регионе в течение суток, рассказали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
За сутки у спасателей было 20 оперативных выездов, девять из них – на ликвидацию пожаров.
«Вечером враг нанес удар БпЛА по жилому дому в поселке Боровая Изюмского района. В результате взрыва горела крыша дома на площади четыре квадратных метров», – сообщили в ГСЧС.
В результате обстрела пострадавших нет.
Кроме того, пиротехники изъяли и обезвредили 80 взрывоопасных предметов на Харьковщине.
26 августа 2025 в 08:00
