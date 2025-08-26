Россияне продвинулись на севере от Купянска – что известно ISW

В сводке 26 августа в Институте изучения войны (ISW) сообщили, что у врага есть успехи на Купянском направлении.

В результате штурмов враг смог захватить территории на севере от Купянска, объяснили аналитики.

«24 и 25 августа российские войска атаковали вблизи самого Купянска; к северу от Купянска вблизи Западного и Голубовки и в направлении Кутьковки и Колодязного; и северо-восточнее Купянска вблизи Синьковки и Каменки и в направлении Двуречанского», – пишут в ISW.

Также враг заявил о своих успехах на Южно-Слобожанском направлении на западе от Синельниково и около Тихого, отметили эксперты. Однако эту информацию подтвердить так и не смогли.

Кроме того, по информации ВС РФ, СОУ контратаковали на левом берегу реки Волчья в Волчанске.

«Неподтвержденные заявления: 24 августа российский блогер заявил, что российские войска продвинулись к Хатнему (к северо-востоку от Великого Бурлука). 24 и 25 августа российские войска атаковали к северо-востоку от Великого Бурлука близ Амбарного и Хатнего», – добавили в Институте изучения войны.