Россияне продвинулись на севере от Купянска – что известно ISW
В сводке 26 августа в Институте изучения войны (ISW) сообщили, что у врага есть успехи на Купянском направлении.
В результате штурмов враг смог захватить территории на севере от Купянска, объяснили аналитики.
«24 и 25 августа российские войска атаковали вблизи самого Купянска; к северу от Купянска вблизи Западного и Голубовки и в направлении Кутьковки и Колодязного; и северо-восточнее Купянска вблизи Синьковки и Каменки и в направлении Двуречанского», – пишут в ISW.
Также враг заявил о своих успехах на Южно-Слобожанском направлении на западе от Синельниково и около Тихого, отметили эксперты. Однако эту информацию подтвердить так и не смогли.
Кроме того, по информации ВС РФ, СОУ контратаковали на левом берегу реки Волчья в Волчанске.
«Неподтвержденные заявления: 24 августа российский блогер заявил, что российские войска продвинулись к Хатнему (к северо-востоку от Великого Бурлука). 24 и 25 августа российские войска атаковали к северо-востоку от Великого Бурлука близ Амбарного и Хатнего», – добавили в Институте изучения войны.
26 августа 2025 в 07:17
