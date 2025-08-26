Росіяни просунулися на півночі від Куп’янська – що відомо ISW

У зведенні 26 серпня в Інституті вивчення війни (ISW) повідомили, що у ворога є успіхи на Куп’янському напрямку.

Внаслідок штурмів ворог зміг захопити території на півночі від Куп’янська, пояснили аналітики.

“24 та 25 серпня російські війська атакували поблизу самого Куп’янська; на північ від Куп’янська поблизу Западного та Голубівки та у напрямку Кутьківки й Колодязного; та на північний схід від Куп’янська поблизу Синьківки й Кам’янки та у напрямку Дворічанського”, – пишуть в ISW.

Також ворог заявив про свої успіхи на Південно-Слобожанському напрямку на заході від Синельникового та біля Тихого, зазначили експерти. Однак, цю інформацію підтвердити так і не змогли.

Крім того, за інформацією ЗС РФ, СОУ контратакували на лівому березі річки Вовча у Вовчанську.

“Непідтверджені заяви: 24 серпня російський блогер заявив, що російські війська просунулися до Хатнього (на північний схід від Великого Бурлука). 24 та 25 серпня російські війська атакували на північний схід від Великого Бурлука поблизу Амбарного та Хатнього”, – додали в Інституті вивчення війни.