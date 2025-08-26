Росіяни просунулися на півночі від Куп’янська – що відомо ISW
У зведенні 26 серпня в Інституті вивчення війни (ISW) повідомили, що у ворога є успіхи на Куп’янському напрямку.
Внаслідок штурмів ворог зміг захопити території на півночі від Куп’янська, пояснили аналітики.
“24 та 25 серпня російські війська атакували поблизу самого Куп’янська; на північ від Куп’янська поблизу Западного та Голубівки та у напрямку Кутьківки й Колодязного; та на північний схід від Куп’янська поблизу Синьківки й Кам’янки та у напрямку Дворічанського”, – пишуть в ISW.
Також ворог заявив про свої успіхи на Південно-Слобожанському напрямку на заході від Синельникового та біля Тихого, зазначили експерти. Однак, цю інформацію підтвердити так і не змогли.
Крім того, за інформацією ЗС РФ, СОУ контратакували на лівому березі річки Вовча у Вовчанську.
“Непідтверджені заяви: 24 серпня російський блогер заявив, що російські війська просунулися до Хатнього (на північний схід від Великого Бурлука). 24 та 25 серпня російські війська атакували на північний схід від Великого Бурлука поблизу Амбарного та Хатнього”, – додали в Інституті вивчення війни.
Читайте також: Чим РФ обстрілювала Харківщину протягом тижня: дані Синєгубова
Новини за темою:
- Категорії: Україна, Фронт, Харків; Теги: isw, бои, Институ изучения войны, фронт, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Росіяни просунулися на півночі від Куп’янська – що відомо ISW»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 26 Серпня 2025 в 07:17;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У зведенні 26 серпня в Інституті вивчення війни (ISW) повідомили, що у ворога є успіхи на Куп’янському напрямку. ".