Чим РФ обстрілювала Харківщину впродовж тижня: дані Синєгубова
Щонайменше 42 населені пункти Харківщини зазнали ворожих ударів минулого тижня, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
Внаслідок обстрілів постраждали 25 людей, зокрема двоє дітей: 8-річний хлопчик і 2,5-річна дівчинка. Шість людей загинуло.
За даними Синєгубова, ворог випустив на Харківщину одну ракету, сім КАБів, 32 БпЛА типу «Герань-2», шість БпЛА типу «ланцет», п’ять «Молний», 12 FPV-дронів, тип ще п’ятьох безпілотників встановлюють.
«Значних руйнувань окупанти завдали цивільній інфраструктурі Куп’янського району, де пошкоджено щонайменше один багатоквартирний і вісім приватних будинків, чотири автомобілі екстреної медичної допомоги, фермерське господарство, дві господарчі споруди. Суттєві пошкодження— у Харківському районі: 16 приватних будинків, п’ять господарчих споруд, склад, два трактори, автомобіль», – розповів голова ХОВА.
Рятувальники загасили 35 пожеж, спричинених ворожими обстрілами.
