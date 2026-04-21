У Харкові готуються запустити фонтан: де запрацює до кінця тижня (фото)

Фахівці СКП «Харківзеленбуд» готують до запуску фонтан і штучний струмок у Дитячому парку, інформує пресслужба міськради.

За даними мерії, комунальники очищають чашу водойм, перевіряють насосне обладнання та тестують систему керування фонтаном.

Зазначається, що наповнити струмок і ввімкнути водограй планують до кінця тижня.

Як раніше писала МГ «Об’єктив», комунальники Центрального парку наповнюють водою озеро, щоб потім випустити риб та запустити фонтан.