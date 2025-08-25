Live
Чем РФ обстреливала Харьковщину в течение недели: данные Синегубова

Происшествия 16:17   25.08.2025
Виктория Яковенко
Чем РФ обстреливала Харьковщину в течение недели: данные Синегубова Фото: Олег Синегубов

По меньшей мере 42 населенных пункта Харьковщины подверглись вражеским ударам на прошлой неделе, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

В результате обстрелов пострадали 25 человек, в том числе двое детей: 8-летний мальчик и 2,5-летняя девочка. Шесть человек погибли.

По данным Синегубова, враг выпустил на Харьковщину одну ракету, семь КАБов, 32 БпЛА типа «Герань-2», шесть БпЛА типа «Ланцет», пять «Молний», 12 FPV-дронов, тип еще пятерых беспилотников устанавливают.

Фото: Олег Синегубов

«Значительные разрушения оккупанты нанесли гражданской инфраструктуре Купянского района, где повреждено по меньшей мере один многоквартирный и восемь частных домов, четыре автомобиля экстренной медицинской помощи, фермерское хозяйство, два хозяйственных сооружения. Существенные повреждения в Харьковском районе: 16 частных домов, пять хозяйственных сооружений, склад, два трактора, автомобиль», — рассказал глава ХОВА.

Фото: Олег Синегубов

Спасатели потушили 35 пожаров, вызванных вражескими обстрелами.

Автор: Виктория Яковенко
