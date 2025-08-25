Live
Реальная угроза остается каждый день — Терехов обратился к харьковчанам

Оригинально 12:02   25.08.2025
Оксана Горун
Городской голова Харькова Игорь Терехов 25 августа подвел итоги обстрелов города за неделю, а также — работы дифференцированной тревоги.

«За последние семь дней воздушных тревог в Харькове было на 33 часа (44%) меньше, чем в среднем по области. Но реальная угроза вражеских атак остается каждый день. Поэтому в очередной раз прошу всех не игнорировать сирены», — обратился мэр к харьковчанам.

Обстрелы Харькова 18-25 августа 2025

За минувшую неделю по Харькову ударили шесть российских «Шахедов». Это далеко не максимальные недельные данные о «прилетах» по городу. Однако последствия ударов — трагические.

Читайте также: Погибли дети, 24 пострадавших: БпЛА ударили по дому в Харькове (дополнено)

«Ровно неделю назад в понедельник Харьков пережил серию из шести коварных ударов беспилотниками типа «Шахед». Все они были направлены на жилой дом в Индустриальном районе. Это был спланированный жестокий теракт против мирных людей. Пострадали 25 человек, среди них – шестеро детей. Двое до сих пор находятся в больнице — подросток и женщина. Семь человек погибли. Двое из них – дети. Это невыразимая потеря для всего города», — подчеркнул Терехов.

Он отметил, что дом, по которому били российские БпЛА, существенно разрушен. В мэрии еще ожидают результатов экспертизы, чтобы решить, возможно ли восстановление. Окна в окружающих зданиях уже закрыли.

Автор: Оксана Горун
