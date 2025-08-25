Реальная угроза остается каждый день — Терехов обратился к харьковчанам
Городской голова Харькова Игорь Терехов 25 августа подвел итоги обстрелов города за неделю, а также — работы дифференцированной тревоги.
«За последние семь дней воздушных тревог в Харькове было на 33 часа (44%) меньше, чем в среднем по области. Но реальная угроза вражеских атак остается каждый день. Поэтому в очередной раз прошу всех не игнорировать сирены», — обратился мэр к харьковчанам.
За минувшую неделю по Харькову ударили шесть российских «Шахедов». Это далеко не максимальные недельные данные о «прилетах» по городу. Однако последствия ударов — трагические.
Читайте также: Погибли дети, 24 пострадавших: БпЛА ударили по дому в Харькове (дополнено)
«Ровно неделю назад в понедельник Харьков пережил серию из шести коварных ударов беспилотниками типа «Шахед». Все они были направлены на жилой дом в Индустриальном районе. Это был спланированный жестокий теракт против мирных людей. Пострадали 25 человек, среди них – шестеро детей. Двое до сих пор находятся в больнице — подросток и женщина. Семь человек погибли. Двое из них – дети. Это невыразимая потеря для всего города», — подчеркнул Терехов.
Он отметил, что дом, по которому били российские БпЛА, существенно разрушен. В мэрии еще ожидают результатов экспертизы, чтобы решить, возможно ли восстановление. Окна в окружающих зданиях уже закрыли.
Новости по теме:
- Категории: Оригинально, Происшествия, Харьков; Теги: загиблі, новости Харькова, обстрелы, погибшие, терехов, шахеды;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Реальная угроза остается каждый день — Терехов обратился к харьковчанам»; из категории Оригинально на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 25 августа 2025 в 12:02;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Городской голова Харькова Игорь Терехов 25 августа подвел итоги обстрелов города за неделю, а также — работы дифференцированной тревоги".