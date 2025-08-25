Реальна загроза залишається щодня – Терехов звернувся до харків’ян

Міський голова Харкова Ігор Терехов 25 серпня підбив підсумки обстрілів міста за тиждень, а також роботи диференційованої тривоги.

“За останні сім днів повітряних тривог у Харкові було на 33 години (44%) менше, ніж у середньому по області. Але реальна загроза ворожих атак залишається щодня. Тому вкотре прошу всіх не ігнорувати сирени“, – звернувся мер до харків’ян.

За минулий тиждень по Харкову вдарили шість російських “шахедів”. Це далеко не максимальні тижневі дані про “прильоти” по місту. Проте наслідки ударів – трагічні.

“Рівно тиждень тому, в понеділок, Харків пережив серію з шести підступних ударів безпілотниками типу “Шахед”. Усі вони були цілеспрямовано скеровані на житловий будинок в Індустріальному районі. Це був спланований жорстокий теракт проти мирних людей. Постраждали 25 осіб, серед них – шестеро дітей. Двоє й досі перебувають у лікарні – підліток та жінка. Семеро людей загинули. Двоє з них – діти. Це невимовна втрата для всього міста“, – наголосив Терехов.

<br />

Він зазначив, що будинок, по якому били російські БпЛА, суттєво зруйнований. У мерії ще чекають на результати експертизи, щоб вирішити, чи можливе відновлення. Вікна в навколишніх будинках уже закрили.