Реальна загроза залишається щодня – Терехов звернувся до харків’ян
Міський голова Харкова Ігор Терехов 25 серпня підбив підсумки обстрілів міста за тиждень, а також роботи диференційованої тривоги.
“За останні сім днів повітряних тривог у Харкові було на 33 години (44%) менше, ніж у середньому по області. Але реальна загроза ворожих атак залишається щодня. Тому вкотре прошу всіх не ігнорувати сирени“, – звернувся мер до харків’ян.
За минулий тиждень по Харкову вдарили шість російських “шахедів”. Це далеко не максимальні тижневі дані про “прильоти” по місту. Проте наслідки ударів – трагічні.
Читайте також: Загинули діти, 24 постраждалих: БпЛА вдарили по дому у Харкові (доповнено)
“Рівно тиждень тому, в понеділок, Харків пережив серію з шести підступних ударів безпілотниками типу “Шахед”. Усі вони були цілеспрямовано скеровані на житловий будинок в Індустріальному районі. Це був спланований жорстокий теракт проти мирних людей. Постраждали 25 осіб, серед них – шестеро дітей. Двоє й досі перебувають у лікарні – підліток та жінка. Семеро людей загинули. Двоє з них – діти. Це невимовна втрата для всього міста“, – наголосив Терехов.
Він зазначив, що будинок, по якому били російські БпЛА, суттєво зруйнований. У мерії ще чекають на результати експертизи, щоб вирішити, чи можливе відновлення. Вікна в навколишніх будинках уже закрили.
Новини за темою:
- Категорії: Оригінально, Події, Харків; Теги: загиблі, новини Харкова, обстріли, терехов, шахеды;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Реальна загроза залишається щодня – Терехов звернувся до харків’ян»; з категорії Оригінально на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 25 Серпня 2025 в 12:02;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Міський голова Харкова Ігор Терехов 25 серпня підбив підсумки обстрілів міста за тиждень, а також роботи диференційованої тривоги".