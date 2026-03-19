Воїни НГУ, що знищили понад 400 цілей РФ, загинули на Харківщині
Екіпаж «Сократ», відомий тим, що знищив понад 400 російських цілей, зокрема ЗРК, САУ та РСЗВ, загинув внаслідок атаки дрону.
Про це повідомила Lasar’s Group НГУ .
«Під час виконання бойового завдання на Харківщині загинули троє наших побратимів — старший сержант Саркісян Геннадій, головний сержант Батишев Сергій та старший солдат Антонов Михайло. Це сталося після атаки російського дрона. Усі троє входили до екіпажу «Сократ» — одного з найбоєздатніших у складі «Лазарів». Хлопці ніколи не відмовлялися від складних завдань на найгарячіших ділянках фронту. За це були відзначені відомчими нагородами, почесними нагрудними знаками і памʼятною медаллю. Завдяки їхній роботі вдалося знищити понад 400 російських цілей, зокрема ЗРК, САУ і РСЗВ», – розповіли про воїнів у підрозділі.
Геннадій та Сергій долучилися до війська в перші дні повномасштабного вторгнення. А Михайло боронив Україну ще від 2014 року, був кадровим військовим, виконував бойові завдання в часи АТО та ООС.
У Геннадія залишилася дружина та дві доньки, у Сергія і Михайла — дружина, донька і син, розповіли у підрозділі.
Новини за темою:
Категорії: Фронт, Харків; Теги: дрон, НГУ, экипаж "Сократ";
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Воїни НГУ, що знищили понад 400 цілей РФ, загинули на Харківщині», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
Дата публікації матеріалу: 19 Березня 2026 в 21:46;