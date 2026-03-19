Воины НГУ, уничтожившие более 400 целей РФ, погибли на Харьковщине
Экипаж «Сократ», известный тем, что уничтожил более 400 российских целей, в том числе ЗРК, САУ и РСЗО, погиб в результате атаки дрона.
Об этом сообщила Lasar’s Group НГУ.
«Во время выполнения боевого задания на Харьковщине погибли три наших побратима — старший сержант Саркисян Геннадий, главный сержант Батышев Сергей и старший солдат Антонов Михаил. Это произошло после атаки русского дрона. Все трое входили в экипаж «Сократ» — один из самых боеспособных в составе «Лазарей». Ребята никогда не отказывались от сложных задач на самых горячих участках фронта. За это были удостоены ведомственных наград, почетных нагрудных знаков и памятной медали. Благодаря их работе удалось уничтожить более 400 российских целей, в том числе ЗРК, САУ и РСЗО», — рассказали о воинах в подразделении.
Геннадий и Сергей присоединились к войску в первые дни полномасштабного вторжения. А Михаил защищал Украину еще с 2014 года, был кадровым военным, выполнял боевые задания во времена АТО и ООС.
У Геннадия осталась жена и две дочери, у Сергея и Михаила — жена, дочь и сын, рассказали в подразделении.
- • Дата публикации материала: 19 марта 2026 в 21:46;