Новини Харкова — головне за 21 квітня: вибухи, проблеми зі світлом та метро
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
07:18
РФ атакувала адмінбудівлю у Харкові – що відомо
Вранці 21 квітня мер Ігор Терехов повідомив, що РФ б’є по Харкову – вибух пролунав близько 06:55. За даними міського голови, удар прийшовся по адміністративній будівлі у Шевченківському районі. Відомо, що росіяни випустили бойовий дрон.
“Щодо постраждалих – уточнюємо”, – написав Терехов.
Зазначимо, тривога в Харкові лунала цієї ночі чотири рази. Основною загрозою стали безпілотники. Крім того, вранці жителі деяких районів повідомили про проблеми з електроенергією, зокрема, про перепади в електромережі. Тим часом у КП “Харківський метрополітен” писали про зупинку поїздів. Станом на 7:09 підземка вже курсує за розкладом.
- Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: головні новини, новини, Харків, хроника;
- • Дата публікації матеріалу: 21 Квітня 2026 в 08:19;