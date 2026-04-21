Live

Новини Харкова — головне за 21 квітня: вибухи, проблеми зі світлом та метро

Події 08:19   21.04.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:18

РФ атакувала адмінбудівлю у Харкові – що відомо

Вранці 21 квітня мер Ігор Терехов повідомив, що РФ б’є по Харкову – вибух пролунав близько 06:55. За даними міського голови, удар прийшовся по адміністративній будівлі у Шевченківському районі. Відомо, що росіяни випустили бойовий дрон.

“Щодо постраждалих – уточнюємо”, – написав Терехов.

Зазначимо, тривога в Харкові лунала цієї ночі чотири рази. Основною загрозою стали безпілотники. Крім того, вранці жителі деяких районів повідомили про проблеми з електроенергією, зокрема, про перепади в електромережі. Тим часом у КП “Харківський метрополітен” писали про зупинку поїздів. Станом на 7:09 підземка вже курсує за розкладом.

Читайте також: Сьогодні 21 квітня 2026: яке свято та день в історії

Популярно
Активізація РФ на Куп’янщині: за добу ЗСУ відбили 17 атак росіян
Активізація РФ на Куп’янщині: за добу ЗСУ відбили 17 атак росіян
21.04.2026, 08:12
Новини Харкова — головне за 21 квітня: вибухи, проблеми зі світлом та метро
Новини Харкова — головне за 21 квітня: вибухи, проблеми зі світлом та метро
21.04.2026, 08:19
РФ атакувала адмінбудівлю в Харкові – що відомо
РФ атакувала адмінбудівлю в Харкові – що відомо
21.04.2026, 07:09
БпЛА атакували Основ’янський та Холодногірський райони Харкова, є постраждалі
БпЛА атакували Основ’янський та Холодногірський райони Харкова, є постраждалі
20.04.2026, 23:29
Терехов звернув увагу на тактику обстрілів Харкова: закликає бути обережними
Терехов звернув увагу на тактику обстрілів Харкова: закликає бути обережними
20.04.2026, 16:13
Зникли сосни, віоли й тюльпани: про крадіжки з клумб заявили у Харкові
Зникли сосни, віоли й тюльпани: про крадіжки з клумб заявили у Харкові
20.04.2026, 16:40

Новини за темою:

20.04.2026
Нова загроза з повітря для Харкова та мор риби в Удах — підсумки 20 квітня
20.04.2026
Новини Харкова — головне за 20 квітня: «прильоти», понад 370 БпЛА за тиждень
19.04.2026
Новини Харкова – головне за 19 квітня: фронт, постраждалі, пожежі
18.04.2026
Новини Харкова — головне за 18 квітня: “приліт” у Балаклії, атака БпЛА
17.04.2026
Вибухи в небі: БПЛА збивають над Харковом – підсумки 17 квітня 2026 року


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Новини Харкова — головне за 21 квітня: вибухи, проблеми зі світлом та метро», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 21 Квітня 2026 в 08:19;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".