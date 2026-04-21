Новости Харькова — главное за 21 апреля: взрывы, проблемы со светом и метро

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

08:19

Активизация РФ на Купянщине: за сутки ВСУ отбили 17 атак россиян

Утром 21 апреля в Генштабе ВСУ сообщили: в течение суток на Харьковщине было 22 боестолкновения.

На севере региона россияне пытались прорваться пять раз около Волчанска, Волчанских Хуторов, Старицы и Вильчи. На Купянском направлении было 17 штурмов ВС РФ в районе Купянска, Петропавловки, Колесниковки, Новой Кругляковки, Ковшаровки и Новоосиново.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 174 боевых столкновения. Вчера противник нанес один ракетный удар, применил две ракеты, совершил 78 авиационных ударов, сбросив 239 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал 8953 дронов-камикадзе и осуществил 3232 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 101 из реактивных систем залпового огня», – добавили в ГШ.

07:18

РФ атаковала админздание в Харькове – что известно

Утром 21 апреля мэр Игорь Терехов сообщил, что РФ бьет по Харькову – взрыв раздался около 06:55. По данным городского головы, удар пришелся по административному зданию в Шевченковском районе. Известно, что россияне выпустили боевой дрон.

«Относительно пострадавших – уточняем», – написал Терехов.

Отметим, тревога в Харькове звучала этой ночью четыре раза. Основной угрозой стали беспилотники. Кроме того, утром жители некоторых районов сообщили о проблемах с электроэнергией, в частности, скачках напряжения. Тем временем в КП «Харьковской метрополитен» писали об остановке поездов. По состоянию на 07:09 подземка уже курсирует по расписанию.