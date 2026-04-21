Заробляла на людях з інвалідністю: судитимуть молоду харків’янку

Правоохоронці передали до суду справу 21-річної мешканки Харкова, яка, за даними слідства, фіктивно працевлаштовувала людей з інвалідністю, щоб отримати компенсацію.

У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що підприємиця підшукувала людей з інвалідністю з різних міст України та працевлаштовувала їх до себе на дистанційну роботу. Після цього вона подавала заяви до міського центру зайнятості на отримання компенсації витрат за облаштування робочих місць.

«У документах жінка зазначала, що нібито придбала для працівників ноутбуки, принтери та інші ґаджети. Насправді ж вона комп’ютерної техніки не купувала, спеціальних умов для працівників не створювала і після отримання коштів одразу звільняла людей», – зазначили правоохоронці.

У прокуратурі встановили, що ця схема діяла упродовж жовтня 2024 — червня 2025 року. За весь період фігурантка встигла «працевлаштувати» 10 співробітників та отримати за це майже 850 тис. гривень.

Жінці інкримінують шахрайство, вчинене повторно, в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілому (ч. 3 ст. 190 ККУ).

«Обвинувачена визнала свою вину, щиро розкаялася та добровільно відшкодувала державі завдані збитки у повному обсязі», – уточнили правоохоронці.

