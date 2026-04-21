Заробляла на людях з інвалідністю: судитимуть молоду харків’янку

Суспільство 12:34   21.04.2026
Вікторія Яковенко
Правоохоронці передали до суду справу 21-річної мешканки Харкова, яка, за даними слідства, фіктивно працевлаштовувала людей з інвалідністю, щоб отримати компенсацію.

У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що підприємиця підшукувала людей з інвалідністю з різних міст України та працевлаштовувала їх до себе на дистанційну роботу. Після цього вона подавала заяви до міського центру зайнятості на отримання компенсації витрат за облаштування робочих місць.

«У документах жінка зазначала, що нібито придбала для працівників ноутбуки, принтери та інші ґаджети. Насправді ж вона комп’ютерної техніки не купувала, спеціальних умов для працівників не створювала і після отримання коштів одразу звільняла людей», – зазначили правоохоронці.

У прокуратурі встановили, що ця схема діяла упродовж жовтня 2024 — червня 2025 року. За весь період фігурантка встигла «працевлаштувати» 10 співробітників та отримати за це майже 850 тис. гривень.

Жінці інкримінують шахрайство, вчинене повторно, в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілому (ч. 3 ст. 190 ККУ).

«Обвинувачена визнала свою вину, щиро розкаялася та добровільно відшкодувала державі завдані збитки у повному обсязі», – уточнили правоохоронці.

Нагадаємо, обрати запобіжні заходи готуються двом співробітникам лікарні в Чугуївському районі. Вони, за версією Харківської облпрокуратури, фіктивно працевлаштували на посади водія та техпрацівників чотирьох чоловіків, щоби ті отримали бронювання.

Читайте також: Підозру отримав водій на Харківщині, який проігнорував рішення суду

«Знеособили», але не зняли з обліку: що сталося з жінками, яких розшукував ТЦК
«Знеособили», але не зняли з обліку: що сталося з жінками, яких розшукував ТЦК
21.04.2026, 11:31
Тактика обстрілів дещо змінилася, констатував Синєгубов
Тактика обстрілів дещо змінилася, констатував Синєгубов
21.04.2026, 10:49
Підозру отримав водій на Харківщині, який проігнорував рішення суду
Підозру отримав водій на Харківщині, який проігнорував рішення суду
21.04.2026, 11:45
19 будинків пошкоджені в Харкові через атаку БпЛА ввечері 20 квітня (фото)
19 будинків пошкоджені в Харкові через атаку БпЛА ввечері 20 квітня (фото)
21.04.2026, 12:08
РФ атакувала адмінбудівлю в Харкові – що відомо (доповнено)
РФ атакувала адмінбудівлю в Харкові – що відомо (доповнено)
21.04.2026, 09:11

Новини за темою:

31.03.2026
Нелюдські умови: критичні порушення знайшли у гуртожитку для ВПО у Харкові
30.09.2025
У ХОВА розповіли про новий проєкт для ВПО з інвалідністю
15.07.2025
Два медзаклади на Харківщині стали доступнішими для людей з інвалідністю
20.11.2024
Переробити переходи в метро Харкова для людей з інвалідністю поки що неможливо
02.09.2024
Жінку, яка брала $5 тисяч за шлюб із ухилянтами, спіймали у Харкові


