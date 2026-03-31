Нелюдські умови: критичні порушення знайшли у гуртожитку для ВПО у Харкові

Суспільство 21:40   31.03.2026
Представництво Уповноваженого з прав людини у Харківській області перевірило умови проживання ВПО у гуртожитку ДНЗ «Регіональний центр професійної освіти швейного виробництва та сфери послуг Харківської області».

З’ясувалося, що у місці тимчасового проживання мешкає 35 осіб, серед яких 10 – це люди з інвалідністю; 17 – пенсіонери та двоє дітей.

Під час перевірки представники Уповноваженого з прав людини в Харківській області виявили суттєві порушення мінімальних стандартів проживання:

◾️у мешканців відсутній безбар’єрний доступ до приміщень та укриття;

◾️ душ і туалет не пристосовані для маломобільних людей;

◾️ не забезпечена приватність у душових і вбиральнях;

◾️ частина приміщень потребує ремонту.

Також 9 людей з інвалідністю та 14 пенсіонерів поселили вище першого поверху в будівлі, що не обладнана ліфтом.

Адміністрація заявила, що не може зробити ремонт через неврегульований статус користування приміщенням.

«Натомість жодні організаційні труднощі не скасовують обов’язок забезпечити гідні умови проживання людини.  За результатами візиту Представництвом Уповноваженого будуть вжиті належні заходи реагування задля усунення виявлених порушень та приведення умов МТП до мінімальних стандартів», – заявили представники омбудсмена.

Читайте також: У середу низка будинків у Харкові залишиться без газу: адреси

Популярно
Нелюдські умови: критичні порушення знайшли у гуртожитку для ВПО у Харкові
Нелюдські умови: критичні порушення знайшли у гуртожитку для ВПО у Харкові
31.03.2026, 21:40
Терехов у Стразбурзі: мер Харкова розповів, що врятувало Україну
Терехов у Стразбурзі: мер Харкова розповів, що врятувало Україну
31.03.2026, 20:52
Дощ, гроза і туман. Прогноз погоди на 1 квітня у Харкові й області
Дощ, гроза і туман. Прогноз погоди на 1 квітня у Харкові й області
31.03.2026, 20:00
Автівка наїхала на 84-річного чоловіка у лікарні на Харківщині
Автівка наїхала на 84-річного чоловіка у лікарні на Харківщині
31.03.2026, 19:29
“За 3 місяці Біблія – краща панацея, ніж РЕБ” – про захист швидких Харківщини
“За 3 місяці Біблія – краща панацея, ніж РЕБ” – про захист швидких Харківщини
31.03.2026, 18:18
Злісного викрадача автомобілів викрили на Харківщині
Злісного викрадача автомобілів викрили на Харківщині
31.03.2026, 18:58

Новини за темою:

02.03.2026
Скільки переселенців приїхали до Харкова за місяць: дані мерії
18.12.2025
Спецфонд для підтримки ВПО: звідки брати гроші та навіщо він, пояснив Терехов
13.11.2025
“Допоможи ближньому”: про пункти підтримки людей розповіли харків’янам
10.10.2025
Можливості, як забезпечити житлом переселенців, шукають на Харківщині
01.10.2025
Скільки переселенців у Харкові та де вони проживають


