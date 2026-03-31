Нелюдські умови: критичні порушення знайшли у гуртожитку для ВПО у Харкові

Представництво Уповноваженого з прав людини у Харківській області перевірило умови проживання ВПО у гуртожитку ДНЗ «Регіональний центр професійної освіти швейного виробництва та сфери послуг Харківської області».

З’ясувалося, що у місці тимчасового проживання мешкає 35 осіб, серед яких 10 – це люди з інвалідністю; 17 – пенсіонери та двоє дітей.

Під час перевірки представники Уповноваженого з прав людини в Харківській області виявили суттєві порушення мінімальних стандартів проживання:

◾️у мешканців відсутній безбар’єрний доступ до приміщень та укриття;

◾️ душ і туалет не пристосовані для маломобільних людей;

◾️ не забезпечена приватність у душових і вбиральнях;

◾️ частина приміщень потребує ремонту.

Також 9 людей з інвалідністю та 14 пенсіонерів поселили вище першого поверху в будівлі, що не обладнана ліфтом.

Адміністрація заявила, що не може зробити ремонт через неврегульований статус користування приміщенням.

«Натомість жодні організаційні труднощі не скасовують обов’язок забезпечити гідні умови проживання людини. За результатами візиту Представництвом Уповноваженого будуть вжиті належні заходи реагування задля усунення виявлених порушень та приведення умов МТП до мінімальних стандартів», – заявили представники омбудсмена.