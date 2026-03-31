Нечеловеческие условия: нарушения нашли в общежитии для ВПЛ в Харькове

Общество 21:40   31.03.2026
Оксана Якушко
Представительство Уполномоченного по правам человека в Харьковской области проверило условия проживания ВПЛ в общежитии ГУУ «Региональный центр профессионального образования швейного производства и сферы услуг Харьковской области».

Выяснилось, что в месте временного проживания обитает 35 человек, среди которых 10 – это люди с инвалидностью; 17 – пенсионеры и двое детей.

Во время проверки представители Уполномоченного по правам человека в Харьковской области обнаружили существенные нарушения минимальных стандартов проживания:

◾️у жителей отсутствует безбарьерный доступ к помещениям и укрытиям;
◾️ душ и туалет не приспособлены для маломобильных людей;
◾️ не обеспечена конфиденциальность в душевых и туалетах;
◾️ часть помещений требует ремонта.

Также 9 человек с инвалидностью и 14 пенсионеров поселили выше первого этажа в здании, не оборудованном лифтом.

Администрация заявила, что не может сделать ремонт из-за неурегулированного статуса пользования помещением.

«Никакие организационные трудности не отменяют обязанность обеспечить достойные условия проживания человека. По результатам визита Представительством Уполномоченного будут приняты надлежащие меры по реагированию для устранения выявленных нарушений и приведения условий МВП к минимальным стандартам», — заявили представители омбудсмена.

