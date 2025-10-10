Можливості, як забезпечити житлом переселенців, шукають на Харківщині

Live
Суспільство 21:17   10.10.2025
Харківська ОВА посилює роботу із забезпечення тимчасовим житлом вимушених переселенців.

ХОВА пришвидшила роботу комісій, які обстежують об’єкти фонду тимчасового житла, повідомив заступник начальника ХОВА Ігор Турченко.

Учасники наради розглянули 59 актів обстеження об’єктів нерухомості у Ізюмському, Чугуївському, Лозівському й Харківському районах області.

Координаційна комісія визначила, що пріоритетною роботою є подання заявок про надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво нового житла, реконструкцію наявних житлових будинків та гуртожитків, а також переобладнання нежитлових приміщень у житлові для формування фондів житла тимчасового проживання у Харківської області.

