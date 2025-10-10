Можливості, як забезпечити житлом переселенців, шукають на Харківщині
Харківська ОВА посилює роботу із забезпечення тимчасовим житлом вимушених переселенців.
ХОВА пришвидшила роботу комісій, які обстежують об’єкти фонду тимчасового житла, повідомив заступник начальника ХОВА Ігор Турченко.
Учасники наради розглянули 59 актів обстеження об’єктів нерухомості у Ізюмському, Чугуївському, Лозівському й Харківському районах області.
Координаційна комісія визначила, що пріоритетною роботою є подання заявок про надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво нового житла, реконструкцію наявних житлових будинків та гуртожитків, а також переобладнання нежитлових приміщень у житлові для формування фондів житла тимчасового проживання у Харківської області.
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: ВПО, переселенці, хова;
- • Дата публікації матеріалу: 10 Жовтня 2025 в 21:17;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська ОВА посилює роботу із забезпечення тимчасовим житлом вимушених переселенців.".