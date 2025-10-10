Що з електропостачанням на Харківщині на 20:00 10 жовтня – Харківобленерго
Енергетики відновили частину пошкодженого під час нічної атаки обладнання, повідомляє “Харківобленерго”.
Як передає МГ «Об’єктив», у Харківській області тривають вимушені аварійні відключення.
Також аварійні відключення діють у Києві, Київській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській і Кіровоградській областях. У Запорізькій — для промислових споживачів
На Чернігівщині наразі застосували три черги знеструмлень одночасно. Обмеження у Чернігівській області діють через наслідки попередніх російських атак на енергооб’єкти
Зараз енергетики продовжують усувати наслідків нічної ракетно-дронової атаки на енергооб’єкти в усіх постраждалих регіонах.
Нагадаємо, в ніч на 10 жовтня росіяни здійснили масовану атаку. В Україну летіли дрони та балістика, а під обстрілами опинився Київ, Кривий Ріг, Запоріжжя, Кам’янське та Дніпро. У столиці – 12 постраждалих, у Запоріжжі через удари загинув 7-річний хлопчик. За даними мера Києва Віталія Кличка, ворог атакував об’єкти енергетичної інфраструктури, лівий берег міста повністю знеструмлений. Також поїзди метро курсуватимуть із затримками, а частина станцій буде закрита.
Вранці 10 жовтня без світла залишилися дві громади Харківської області – Балаклійська та Ізюмська. Коли вдасться відновити подачу електроенергії наразі невідомо. Пізніше у соцмережах почали з’являтися повідомлення про те, що в місті зникло електропостачання. Про виключення інформують деякі жителі Салтівського району, а також харків’яни, які мешкають у районі Левади. Незабаром у НЕК «Укренерго» підтвердили введення аварійних відключень.
Тим часом у міському Ситуаційному центрі зазначили, що через масовану атаку ворога по Харкову зараз діють графіки 10 черг аварійних відключень і трьох черг спеціальних відключень. Незабаром сформовані графіки будуть оприлюднені. Профільні служби роблять все можливе для відновлення подачі електроенергії.
Новини за темою:
Категорії: Суспільство, Харків
