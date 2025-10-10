На Харківщині розпочалися аварійні відключення – що відомо

У деяких громадах на Харківщині сьогодні, 10 жовтня, запровадили аварійні відключення електроенергії.

Станом на ранок, 10 жовтня, без світла дві громади Харківської області – Балаклійська та Ізюмська.

“На даний момент у зв’язку з введенням спеціального графіка аварійних відключень світла у місті Балаклія та частково по території Балаклійської громади відсутнє електропостачання”, – пишуть у Балаклійській МВА.

Подібна ситуація і в Ізюмській громаді. У місті Ізюм та районі ввели аварійні відключення світла. Коли вдасться відновити подачу електроенергії наразі невідомо.

Нагадаємо, в ніч на 10 жовтня росіяни здійснили масовану атаку. В Україну летіли дрони та балістика, а під обстрілами опинився Київ, Кривий Ріг, Запоріжжя, Кам’янське та Дніпро. У столиці – 12 постраждалих, у Запоріжжі через удари загинув 7-річний хлопчик. За даними мера Києва Віталія Кличка, ворог атакував об’єкти енергетичної інфраструктури, лівий берег міста повністю знеструмлений. Також поїзди метро курсуватимуть із затримками, а частина станцій буде закрита.