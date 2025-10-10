Live
  • Пт 10.10.2025
  • Харків  +12°С
  • USD 41.51
  • EUR 48.21

“Тримайте пальці схрещеними” – про що попередили в “Укрзалізниці”

Події 08:26   10.10.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
“Тримайте пальці схрещеними” – про що попередили в “Укрзалізниці” Фото: Укрзалізниця

В “Укрзалізниці” повідомили, що попри обстріли та блекаути, в основному потяги рухаються з мінімальними відхиленнями від графіка. 

Ранкові відправки на різних напрямках переважно без запізнень. Вчасно виїхав і поїзд до Бухареста, який вирушив у свій перший рейс.

Із затримкою до години вирушили з Дарниці поїзди:

  • №722 Київ — Харків
  • №712 Київ — Краматорськ

Затримки в русі фіксуються на Дніпропетровщині через відсутність напруги в контактній мережі внаслідок ворожого обстрілу. Це стосується низки приміських поїздів. Рейси Київ Сіті Експрес курсують за маршрутом і графіком з урахуванням ремонтних робіт, про які ми повідомляли раніше: від станції Почайна до Райдужної та зворотно. Висадка та посадка на станції Березняки тимчасово здійснюються на 3-й і 4-й платформах замість звичних 1-ї та 2-ї“, – зазначили залізничники.

Крім того, є деякі складнощі у районі Гребінки. Так затримуються потяги Київ — Гребінка та Березань — Київ-Волинський.

Зберігайте спокій, як це робить Укрзалізниця. І тримайте пальці схрещеними за наших енергетиків. Усіх довеземо!“, – додали в Укрзалізниці.

Нагадаємо, в ніч на 10 жовтня росіяни здійснили масовану атаку. В Україну летіли дрони та балістика, а під обстрілами опинився Київ, Кривий Ріг, Запоріжжя, Кам’янське та Дніпро. У столиці – 12 постраждалих, у Запоріжжі через удари загинув 7-річний хлопчик. За даними мера Києва Віталія Кличка, ворог атакував об’єкти енергетичної інфраструктури, лівий берег міста повністю знеструмлений. Також поїзди метро курсуватимуть із затримками, а частину станцій буде закрито.

Читайте також: 39 атак РФ відбили українські захисники на Харківщині – дані Генштабу

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Частина Харкова залишилася без світла – подробиці (доповнено)
Частина Харкова залишилася без світла – подробиці (доповнено)
10.10.2025, 09:35
Про наслідки російських обстрілів розповів Синєгубов
Про наслідки російських обстрілів розповів Синєгубов
10.10.2025, 09:05
На Харківщині розпочалися аварійні відключення – що відомо
На Харківщині розпочалися аварійні відключення – що відомо
10.10.2025, 08:41
“Тримайте пальці схрещеними” – про що попередили в “Укрзалізниці”
“Тримайте пальці схрещеними” – про що попередили в “Укрзалізниці”
10.10.2025, 08:26
Новини Харкова — головне 10 жовтня: наслідки обстрілу України
Новини Харкова — головне 10 жовтня: наслідки обстрілу України
10.10.2025, 09:10
Масований обстріл України сьогодні: РФ била по енергетиці, загинула дитина
Масований обстріл України сьогодні: РФ била по енергетиці, загинула дитина
10.10.2025, 07:46

Новини за темою:

07.10.2025
Експосадовець «Укрзалізниці» працював на ворога на Харківщині – СБУ
04.10.2025
Десятки поранених, є загиблий: РФ ударила по вокзалу та поїзду у Шостці
02.10.2025
«Укрзалізниця» повідомляла про технічний збій: як купити квитки (оновлено)
25.09.2025
Через удари знеструмлена залізниця у двох областях – потяги затримуються
18.09.2025
Через удари по Полтавщині затримуються потяги: розклад для Харкова


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «“Тримайте пальці схрещеними” – про що попередили в “Укрзалізниці”»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 10 Жовтня 2025 в 08:26;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В “Укрзалізниці” повідомили, що попри обстріли та блекаути, в основному потяги рухаються з мінімальними відхиленнями від графіка. ".