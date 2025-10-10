“Тримайте пальці схрещеними” – про що попередили в “Укрзалізниці”
В “Укрзалізниці” повідомили, що попри обстріли та блекаути, в основному потяги рухаються з мінімальними відхиленнями від графіка.
Ранкові відправки на різних напрямках переважно без запізнень. Вчасно виїхав і поїзд до Бухареста, який вирушив у свій перший рейс.
Із затримкою до години вирушили з Дарниці поїзди:
- №722 Київ — Харків
- №712 Київ — Краматорськ
“Затримки в русі фіксуються на Дніпропетровщині через відсутність напруги в контактній мережі внаслідок ворожого обстрілу. Це стосується низки приміських поїздів. Рейси Київ Сіті Експрес курсують за маршрутом і графіком з урахуванням ремонтних робіт, про які ми повідомляли раніше: від станції Почайна до Райдужної та зворотно. Висадка та посадка на станції Березняки тимчасово здійснюються на 3-й і 4-й платформах замість звичних 1-ї та 2-ї“, – зазначили залізничники.
Крім того, є деякі складнощі у районі Гребінки. Так затримуються потяги Київ — Гребінка та Березань — Київ-Волинський.
“Зберігайте спокій, як це робить Укрзалізниця. І тримайте пальці схрещеними за наших енергетиків. Усіх довеземо!“, – додали в Укрзалізниці.
Нагадаємо, в ніч на 10 жовтня росіяни здійснили масовану атаку. В Україну летіли дрони та балістика, а під обстрілами опинився Київ, Кривий Ріг, Запоріжжя, Кам’янське та Дніпро. У столиці – 12 постраждалих, у Запоріжжі через удари загинув 7-річний хлопчик. За даними мера Києва Віталія Кличка, ворог атакував об’єкти енергетичної інфраструктури, лівий берег міста повністю знеструмлений. Також поїзди метро курсуватимуть із затримками, а частину станцій буде закрито.
