“Тримайте пальці схрещеними” – про що попередили в “Укрзалізниці”

В “Укрзалізниці” повідомили, що попри обстріли та блекаути, в основному потяги рухаються з мінімальними відхиленнями від графіка.

Ранкові відправки на різних напрямках переважно без запізнень. Вчасно виїхав і поїзд до Бухареста, який вирушив у свій перший рейс.

Із затримкою до години вирушили з Дарниці поїзди:

№722 Київ — Харків

№712 Київ — Краматорськ

“Затримки в русі фіксуються на Дніпропетровщині через відсутність напруги в контактній мережі внаслідок ворожого обстрілу. Це стосується низки приміських поїздів. Рейси Київ Сіті Експрес курсують за маршрутом і графіком з урахуванням ремонтних робіт, про які ми повідомляли раніше: від станції Почайна до Райдужної та зворотно. Висадка та посадка на станції Березняки тимчасово здійснюються на 3-й і 4-й платформах замість звичних 1-ї та 2-ї“, – зазначили залізничники.

Крім того, є деякі складнощі у районі Гребінки. Так затримуються потяги Київ — Гребінка та Березань — Київ-Волинський.

“Зберігайте спокій, як це робить Укрзалізниця. І тримайте пальці схрещеними за наших енергетиків. Усіх довеземо!“, – додали в Укрзалізниці.

Нагадаємо, в ніч на 10 жовтня росіяни здійснили масовану атаку. В Україну летіли дрони та балістика, а під обстрілами опинився Київ, Кривий Ріг, Запоріжжя, Кам’янське та Дніпро. У столиці – 12 постраждалих, у Запоріжжі через удари загинув 7-річний хлопчик. За даними мера Києва Віталія Кличка, ворог атакував об’єкти енергетичної інфраструктури, лівий берег міста повністю знеструмлений. Також поїзди метро курсуватимуть із затримками, а частину станцій буде закрито.