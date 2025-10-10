У Харкові без світла понад 200 тисяч абонентів – Синєгубов про ситуацію

Внаслідок масованого удару по енергетиці України знеструмлено понад 200 тисяч абонентів в Харкові. Наразі відключення аварійні, однак можуть ввести і погодинні графіки, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає кореспондент МГ «Об’єктив».

«Ми є частиною загальної енергетичної системи і зараз йде її стабілізація в масштабах всієї країни. Тому ми зараз і відчуваємо ось такі наслідки. Наразі відключення аварійні. «Обленерго», «Укренерго» працюють, по-перше, над тим, щоб стабілізувати енергосистему. Після того вже, залежно від наслідків, коли ми будемо остаточно їх розуміти, будуть розроблені, можливо, погодинні планові графіки відключень», – сказав Синєгубов.

Він уточнив, що 90% усіх абонентів, яких знеструмили на Харківщині, саме у місті Харків.

«Для нас все абсолютно чітко зрозуміло, ми знаємо, над чим працювати. Однак більшість роботи залежить саме від колег Київської області і міста Києва для того, щоб стабілізувати енергосистему по всій країні», – зазначив голова ХОВА.

Синєгубов не взявся прогнозувати, коли містянам повернуть світло.

«Досить важко ліквідовувати наслідки, гасити пожежі, тому зараз ще робота триває на тих об’єктах, які були критично пошкоджені. Лише після того можна спрогнозувати час на повну стабілізацію та відновлення електропостачання. Зараз застосовані графіки аварійних відключень, вони не прогнозовані, тому що зараз йде саме відновлення. Ми не можемо спрогнозувати, чи годину, чи дві, чи три не буде електроенергії. Однак всередині ми чітко розуміємо, що ми будемо перепідключати людей, якщо будемо розуміти, що у людей немає електроенергії понад 5 годин», – підкреслив голова ХОВА.