В Харькове без света более 200 тысяч абонентов – Синегубов о ситуации
В результате массированного удара по энергетике Украины обесточены более 200 тысяч абонентов в Харькове. Отключения аварийные, однако могут ввести и почасовые графики, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов, передает корреспондент МГ «Объектив».
«Мы являемся частью общей энергетической системы и сейчас идет ее стабилизация в масштабах всей страны. Поэтому мы сейчас и чувствуем вот такие последствия. Сейчас отключения аварийные. Облэнерго, Укрэнерго работают, во-первых, над тем, чтобы стабилизировать энергосистему. После того уже в зависимости от последствий, когда мы будем окончательно их понимать, будут разработаны, возможно, почасовые плановые графики отключений», — сказал Синегубов.
Он уточнил, что 90% всех абонентов, обесточенных в Харьковской области, именно в городе Харьков.
«Для нас все совершенно понятно, мы знаем, над чем работать. Однако большинство работы зависит именно от коллег Киевской области и Киева для того, чтобы стабилизировать энергосистему по всей стране», — отметил глава ХОВА.
Синегубов не взялся прогнозировать, когда горожанам вернут свет.
«Довольно трудно ликвидировать последствия, тушить пожары, поэтому сейчас работа продолжается на тех объектах, которые были критически повреждены. Только после этого можно спрогнозировать время на полную стабилизацию и восстановление электроснабжения. Сейчас применены графики аварийных отключений, они не прогнозируемы, потому что сейчас идет само восстановление. Мы не можем спрогнозировать, час или два или три не будет электроэнергии. Однако внутри мы ясно понимаем, что мы будем переподключать людей, если будем понимать, что у людей нет электроэнергии более 5 часов», — подчеркнул глава ХОВА.
