Электроэнергию в Харькове будут подавать по графику – мэрия

В пресс-службе горсовета сообщили, что в Харькове начались аварийные отключения.

Подробности рассказали в городском Ситуационном центре.

«Там отметили, что из-за массированной атаки врага по Харькову сейчас действуют графики 10 очередей аварийных отключений и трех очередей специальных отключений. Вскоре сложившиеся графики будут обнародованы. Профильные службы делают все возможное для возобновления подачи электроэнергии», – передают в мэрии.

Также горожан просят не звонить по номеру «1562» по этому поводу. Линии перегружаются и граждане, которые хотят сообщить о проблеме другого коммунального характера не смогут получить оперативную помощь.

Напомним, в ночь на 10 октября россияне совершили массированную атаку. На Украину летели дроны и баллистика, а под обстрелами оказался Киев, Кривой Рог, Запорожье, Каменское и Днепр. В столице – 12 пострадавших, в Запорожье из-за ударов погиб 7-летний мальчик. По данным мэра Киева Виталия Кличко, враг атаковал объекты энергетической инфраструктуры, левый берег города полностью обесточен. Также поезда метро будут курсировать с задержками, а часть станций будут закрыты.

Утром 10 октября без света остались две громады Харьковской области – Балаклейская и Изюмская. Когда удастся возобновить подачу электроэнергии на данный момент неизвестно. Позже в соцсетях начали появляться сообщения о том, что в городе пропало электроснабжение. О выключениях информируют некоторые жители Салтовского района, а также харьковчане, которые проживают в районе Левады.

Вскоре в НЭК «Укрэнерго» подтвердили введение аварийных отключений.