Часть Харькова осталась без света – подробности (дополнено)

Сегодня, 10 октября, в некоторых районах Харькова пропал свет.

Дополнено в 09:35. В НЭК «Укрэнерго» подтвердили введение аварийных отключений.

«В результате массированной российской ракетно-дроновой атаки на энергообъекты, обесточено значительное количество потребителей в г. Киев, Киевской, Донецкой, Днепропетровской, Черкасской, Черниговской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Одесской областях. Для стабилизации ситуации в энергосистеме — в указанных регионах применены аварийные отключения», — говорится в сообщении.

Отключения обещают отменить сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме. Сейчас энергетики уже работают над восстановлением стабильного электроснабжения.

В соцсетях начали появляться сообщения о том, что в городе пропало электроснабжение. О выключениях информируют некоторые жители Салтовского района, а также харьковчане, которые проживают в районе Левады.

Официальной информации о причине и сроках отключений пока что нет.

Напомним, в ночь на 10 октября россияне совершили массированную атаку. На Украину летели дроны и баллистика, а под обстрелами оказался Киев, Кривой Рог, Запорожье, Каменское и Днепр. В столице – 12 пострадавших, в Запорожье из-за ударов погиб 7-летний мальчик. По данным мэра Киева Виталия Кличко, враг атаковал объекты энергетической инфраструктуры, левый берег города полностью обесточен. Также поезда метро будут курсировать с задержками, а часть станций будут закрыты.

Утром 10 октября без света остались две громады Харьковской области – Балаклейская и Изюмская. Когда удастся возобновить подачу электроэнергии на данный момент неизвестно.