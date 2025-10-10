Часть Харькова осталась без света – подробности (дополнено)
Сегодня, 10 октября, в некоторых районах Харькова пропал свет.
Дополнено в 09:35. В НЭК «Укрэнерго» подтвердили введение аварийных отключений.
«В результате массированной российской ракетно-дроновой атаки на энергообъекты, обесточено значительное количество потребителей в г. Киев, Киевской, Донецкой, Днепропетровской, Черкасской, Черниговской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Одесской областях. Для стабилизации ситуации в энергосистеме — в указанных регионах применены аварийные отключения», — говорится в сообщении.
Отключения обещают отменить сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме. Сейчас энергетики уже работают над восстановлением стабильного электроснабжения.
В соцсетях начали появляться сообщения о том, что в городе пропало электроснабжение. О выключениях информируют некоторые жители Салтовского района, а также харьковчане, которые проживают в районе Левады.
Официальной информации о причине и сроках отключений пока что нет.
Напомним, в ночь на 10 октября россияне совершили массированную атаку. На Украину летели дроны и баллистика, а под обстрелами оказался Киев, Кривой Рог, Запорожье, Каменское и Днепр. В столице – 12 пострадавших, в Запорожье из-за ударов погиб 7-летний мальчик. По данным мэра Киева Виталия Кличко, враг атаковал объекты энергетической инфраструктуры, левый берег города полностью обесточен. Также поезда метро будут курсировать с задержками, а часть станций будут закрыты.
Утром 10 октября без света остались две громады Харьковской области – Балаклейская и Изюмская. Когда удастся возобновить подачу электроэнергии на данный момент неизвестно.
Читайте также: Сегодня в Харькове и области будет опасно – к чему готовиться
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: світло, свет, Харьков, электроснабжение;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Часть Харькова осталась без света – подробности (дополнено)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 10 октября 2025 в 09:35;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня, 10 октября, в некоторых районах Харькова пропал свет. ".