Проблемы со светом и хлебом: реакция на «тревожные сигналы» с Богодуховщины

Мэр Богодухова Владимир Белый сообщил, что накануне, 23 апреля, получил тревожные сигналы от жителей пограничных сел — Ивано-Шийчино, Братеница, Шубы и Сенное. Он рассказал, на что жаловались люди и проинформировал, как решают проблемы.

«Люди остались без света, а потому закрылись магазины и возникли проблемы с подвозом хлеба. Понимаю, как трудно оставаться без базовых вещей, особенно, когда враг совсем рядом», — отметил Белый.

Он рассказал, что уже сделали.

«Электроэнергия: с самого утра мы работали над тем, чтобы создать безопасный «коридор» для работы энергетиков. Благодаря их смелости, уже в 13:19 свет вернулся в дом 997 жителей всех четырех населенных пунктов. Хлеб и продукты: лично пообщался с поставщиком хлеба. Меня заверили: логистика восстановлена, свежий хлеб уже едет к вам. Магазины: поскольку появилось электричество, торговые точки снова открыли свои двери и работают в обычном режиме», — информирует мэр Богодухова.

Он просит жителей не умалчивать о проблемах.

«Пишите, звоните по телефону, обращайтесь. Телефон городского совета (05758-32002), страницы в Facebook, Telegram, Viber. Мы должны быть на связи, чтобы оперативно помогать друг другу», – обратился Белый.