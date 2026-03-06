Live

2 мины, сброшенные российским БпЛА, уничтожили саперы на Харьковщине (фото)

Происшествия 21:48   06.03.2026
Оксана Якушко
2 мины, сброшенные российским БпЛА, уничтожили саперы на Харьковщине (фото)

Ночью российский БпЛА сбросил 2 противотанковых мины ПТМ-3 возле частного сектора, сообщает ГСЧС в Харьковской области.

Ночью россияне атаковали дронами Богодуховскую громаду. Один из БпЛА взорвался возле частного сектора и сбросил 2 противотанковые мины ПТМ-3, оснащенные магнитным детонатором.

Эти боеприпасы чрезвычайно опасны, подчеркивают в ГСЧС, потому что они могут сработать без прямого контакта из-за изменения магнитного поля. Также эти мины имеют самоликвидатор, поэтому их перемещать категорически запрещено.

Саперы оперативно эвакуировали жителей из опасной зоны и взорвали взрывоопасные предметы на месте. Для обследования территории специалисты использовали наземный роботизированный комплекс, а все работы производились в специальном защитном костюме типа «EOD-9».

Читайте также: Взрыв прогремел в Харькове — россияне ударили БпЛА вечером 6 марта

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Два водохранилища под Харьковом вернули государству: дошло до Верховного суда
Два водохранилища под Харьковом вернули государству: дошло до Верховного суда
05.03.2026, 12:17
Харьков обратился за международной помощью для «энергетического острова»
Харьков обратился за международной помощью для «энергетического острова»
06.03.2026, 17:31
Взрыв прогремел в Харькове — россияне ударили БпЛА вечером 6 марта
Взрыв прогремел в Харькове — россияне ударили БпЛА вечером 6 марта
06.03.2026, 20:41
Удивляются и хотят учиться: Терехов — о впечатлениях послов от Харькова
Удивляются и хотят учиться: Терехов — о впечатлениях послов от Харькова
06.03.2026, 16:55
Новости Харькова – главное 6 марта: второй обмен за два дня, затишье на фронте
Новости Харькова – главное 6 марта: второй обмен за два дня, затишье на фронте
06.03.2026, 22:20
Двое мужчин погибли из-за ударов российских дронов по Харьковщине
Двое мужчин погибли из-за ударов российских дронов по Харьковщине
06.03.2026, 22:02

Новости по теме:



  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «2 мины, сброшенные российским БпЛА, уничтожили саперы на Харьковщине (фото)», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 6 марта 2026 в 21:48;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью российский БпЛА сбросил 2 противотанковых мины ПТМ-3 возле частного сектора, сообщает ГСЧС в Харьковской области.".