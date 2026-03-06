2 мины, сброшенные российским БпЛА, уничтожили саперы на Харьковщине (фото)
Ночью российский БпЛА сбросил 2 противотанковых мины ПТМ-3 возле частного сектора, сообщает ГСЧС в Харьковской области.
Ночью россияне атаковали дронами Богодуховскую громаду. Один из БпЛА взорвался возле частного сектора и сбросил 2 противотанковые мины ПТМ-3, оснащенные магнитным детонатором.
Эти боеприпасы чрезвычайно опасны, подчеркивают в ГСЧС, потому что они могут сработать без прямого контакта из-за изменения магнитного поля. Также эти мины имеют самоликвидатор, поэтому их перемещать категорически запрещено.
Саперы оперативно эвакуировали жителей из опасной зоны и взорвали взрывоопасные предметы на месте. Для обследования территории специалисты использовали наземный роботизированный комплекс, а все работы производились в специальном защитном костюме типа «EOD-9».
Дата публикации материала: 6 марта 2026 в 21:48